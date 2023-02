Lily Collins et Chris Evans étaient-ils vraiment en couple ?

CÉLÉBRITÉS

La star d’Emily in Paris et l’acteur de Captain America ont eu une série de rencontres en 2015. Que s’est-il vraiment passé entre eux ?

©GettyLes rumeurs qui liaient Lily Collins et Chris Evans.

Lily Collins et Chris Evans Ils ont su devenir les célébrités préférées du public. Alors qu’elle éblouit avec son travail de Émilie à Paris sur Netflix, il s’est fait aimer des téléspectateurs pour son interprétation de Captain America de Marvel. Leur popularité et leur charisme les ont amenés à être les protagonistes de rumeurs sans fin, y compris une apparente romance. Étaient-ils vraiment en couple ?

L’histoire de Lily Collins et Chris Evans remonte à 2015précisément au Prix ​​Oscar de cette année-là. L’événement mythique qui récompense les meilleurs de l’industrie s’accompagne toujours de son après la fête, c’est-à-dire ces fêtes après la grande cérémonie. À cette occasion, Vanity Fair a invité les deux personnages à participer à leur célébration et ils y ont tous deux assisté.

Selon les rumeurs, le duo a eu une brève rencontre lors de la fête qui a ouvert la porte à de nouveaux rendez-vous. Selon US Weekly, la star de Marvel et l’actrice de Netflix se sont à nouveau rencontrées après les Oscars 2015. Et des sources comme E! News n’a fait que le réaffirmer. Un mois plus tard, ils ont été revus.

Tel que rapporté par le point de vente en mars 2015, Lily Collins et Chris Evans ont dîné dans un restaurant italien de los angeles et ils ont déclenché une fois de plus les rumeurs d’un lien d’amour. « On aurait dit qu’ils étaient à un rendez-vous romantique.», a expliqué le témoin à propos de la rencontre qui a rendu fous les fans de Captain America. La vérité est que la rumeur a rapidement disparu malgré les spéculations et il n’a jamais été possible de vérifier s’ils étaient vraiment en couple. Tout indique qu’il s’est simplement limité à une série de rendez-vous.

+ Les couples actuels de Lily Collins et Chris Evans

La rumeur de Lily Collins et Chris Evans étant écartée, chacun avançait dans son côté amoureux et les soupçons d’un lien entre les deux acteurs n’étaient plus éveillés. Alors que l’acteur a confirmé sa romance avec l’actrice et mannequin Alba Baptistal’interprète est mariée depuis 2021 au réalisateur et scénariste charlie mcdowell.

