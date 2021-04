Pourquoi Nick Loeb a perdu la bataille de garde d’embryons avec Sofia Vergara

Après sept ans, la bataille juridique sur les embryons congelés de Sofia Vergara est enfin terminée.

La bataille des ex a pris fin le lundi 29 mars, après des années de va-et-vient juridiques entre Vergara et Nick Loeb.

Le couple a mis fin à leurs fiançailles en 2014, mais avait subi une fécondation in vitro l’année précédente, produisant des embryons congelés alors qu’ils étaient toujours en couple. Depuis lors, Loeb a maintenu Vergara dans une bataille pour la garde en cours, essayant de réclamer les embryons congelés qu’il a créés avec l’actrice.

« C’est triste que Sofia, une catholique fervente, crée intentionnellement des bébés juste pour les tuer », a déclaré Nick Loeb dans un communiqué après avoir perdu son dernier appel.

Parce que, bien sûr, lorsqu’il s’agit de déterminer les droits des femmes, de leur corps et de leur reproduction, qui de mieux consulter que l’Église catholique?

En 2017, après avoir épousé Joe Manganiello, Vergara a déposé des documents pour empêcher Loeb de pouvoir utiliser les embryons sans son consentement.

Loeb s’était déjà vu refuser la garde complète des embryons l’année précédente, mais a sans relâche rendu son cas de plus en plus public, portant ses tentatives devant les tribunaux de Louisiane.

Il a nommé les pré-embryons «Emma» et «Isabella» et a créé des fiducies pour les deux.

Ce faisant, il a également violé son contrat initial et celui de Vergara, qui stipule explicitement qu’il n’a pas le droit de tenter de mettre à terme les embryons sans son consentement.

Cette violation serait plus tard au détriment de Loeb, car les tribunaux ont statué cette semaine contre son projet d’implanter les embryons dans un substitut, concluant que Loeb ne serait pas en mesure de les utiliser avec le consentement écrit de Vergara.

L’affaire, et d’autres similaires, ont ajouté une toute nouvelle dimension au débat sur le «droit à la vie», dont une grande partie est enracinée dans les croyances chrétiennes.

Les commentaires de Loeb et ses efforts devant les tribunaux révèlent comment ce système de croyances est systématiquement utilisé comme arme contre les femmes, même dans les cas où la science moderne prévaut.

Loeb joue sur la culpabilité catholique en utilisant les croyances de Vergara contre elle.

Porter des armes contre les croyances religieuses de quelqu’un semble particulièrement ironique dans ce contexte.

L’Église catholique n’a jamais été un lieu particulièrement accueillant pour les femmes qui deviennent mères contre leur gré.

Utiliser leurs enseignements de cette manière ne fait qu’ajouter une autre couche à la longue histoire de l’oppression des femmes dans l’église.

Le choix de Vergara d’interpréter le catholicisme à sa manière sans souscrire à tout son enseignement sur le droit à la vie est un choix auquel de nombreux chrétiens peuvent s’identifier et ce n’est pas quelque chose que Loeb ou qui que ce soit d’autre a autorité pour parler.

Même aux plus hauts niveaux de l’Église catholique, la FIV est condamnée et critiquée, ce qui signifie que la place de l’Église dans ce débat est déjà inappropriée.

Loeb a utilisé une position pro-vie pour exercer un contrôle sur Vergara.

Si Loeb veut choisir lequel des enseignements de l’église suivre, alors il devrait permettre à Vergara de faire de même.

Ce n’est pas la première fois que Loeb tente de manipuler Vergara en utilisant son identité religieuse ou culturelle contre elle. Loeb l’a précédemment décrite comme «sans classe» pour avoir parlé espagnol devant lui, trahissant un désintérêt pour ses origines et ses valeurs lorsqu’elles ne lui profitent pas directement.

Sous le couvert d’être pro-vie, Loeb a jeté des jugements sur Vergara d’un haut niveau moral. Mais ses protestations contre Vergara sont également incompatibles avec ses actions passées.

Les tribunaux ont appris en 2016 que deux des ex de Loeb avaient avorté au cours de leur relation avec lui. Loeb a soutenu que ceux-ci avaient été exécutés contre sa volonté et a refusé de nommer l’une ou l’autre des femmes impliquées.

Il l’a fait sous prétexte qu’une femme a droit à la vie privée, ce qui est un argument valable. Mais ce droit ne s’est en quelque sorte jamais appliqué à Vergara lorsqu’il a parlé publiquement de leur bataille judiciaire dans un article du New York Times.

L’article continue ci-dessous

Cette position sur l’autonomie de son ex n’était pas non plus cohérente avec sa volonté de faire de Vergara la mère de ses enfants contre son gré.

Si Loeb a été tellement perturbé par les décisions de son ex de donner suite à un avortement sans son consentement, alors il sait déjà ce que ça fait de se voir retirer votre choix.

Pourtant, il a toujours tenté de faire de même avec Vergara.

L’homme d’affaires connaît clairement toutes les voies que l’on peut emprunter pour devenir parent, mais semble irrévocablement fixé sur celui-ci bien qu’il ait initialement convenu que les deux parties devaient consentir en 2014.

Loeb pense que la décision fait partie d’un complot plus large, affirmant dans sa déclaration: «Le juge a été clairement influencé par Hollywood.»

Il a ensuite, sans ironie, fait la promotion de son prochain film, Roe vs Wade, ce qu’il prétend expose ce complot.

Alors que la FIV devient un choix de plus en plus populaire pour les familles, des cas comme celui-ci révèlent à quel point la loi est à la traîne et ne protège pas les parties impliquées.

La législation varie d’un État à l’autre et change souvent au cas par cas, ce qui rend de plus en plus difficile la détermination des droits et des torts.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.