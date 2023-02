Qu’est-il arrivé au BlackBery Priv, l’un des derniers androïdes avec un clavier physique

Le BlackBerry Priv a été la première tentative de RIM pour reprendre le trône de l’industrie mobile en s’alignant sur les goûts des utilisateurs. L’expérience ne s’est pas déroulée aussi bien que prévu.

BlackBerry Priv, le dernier Android avec un clavier physique

BlackBerry est l’un des nombreux anciens géants de l’industrie qui ont disparu. Il y a près d’un an, la firme a fait ses adieux définitifs après avoir longtemps tenté de pénétrer une industrie qui avait fini par fermer définitivement la porte. Et la marque a essayé… d’abord avec une version modernisée de son propre système d’exploitation, pour ensuite créer certains smartphones Android avant la chute finale de la grâce.

Précisément l’un de ces smartphones Android était le dernier qui incorporait un clavier physique de tout l’écosystème du robot vert. Il s’agit du BlackBerry Priv, un appareil qui nous avait laissé de très bonnes impressions lorsque nous l’avions testé au CES de Las Vegas en 2016. Et pourtant, il n’a pas eu la chance que l’entreprise attendait…

Un téléphone fait pour plaire aux utilisateurs et aux entreprises

Il faut remonter un peu dans le temps pour commencer à raconter cette histoire. Il faut remonter à l’époque où BlackBerry, toujours propriété de Research In Motion (désormais RIM), avait un domaine éminent parmi les cadres et les représentants du gouvernement. Ses protocoles étaient considérés comme les plus sécurisés à l’époque, il a sa logique.

Avant cela, ils étaient même arrivés à diriger le marché mondial de la téléphonie mobile, mais perdu la faveur des utilisateurs. Le public a fini par opter pour Apple et Android dans le secteur plus général, en partie grâce à l’abondance d’applications pour ces systèmes, en partie grâce à leur maniement intuitif.

Nous sommes en 2015 et BlackBerry 10, la dernière version de son système d’exploitation propriétaire, ajoute une couche de compatibilité Android pour essayer de rendre leurs appareils plus attrayants avec les préférences des utilisateurs. Sachant que ce n’était peut-être pas un effort suffisant, RIM développait déjà depuis un certain temps un terminal capable de s’adapter aux préférences des utilisateurs de l’époque. Il 6 novembre 2015 est le moment où le BlackBerry Priv est enfin mis en vente.

Le BlackBerry Priv avait-il tout pour réussir ?

Dès la minute 0, les responsables de RIM se sont dits développer un téléphone Android haut de gamme lorsque les premiers détails de l’appareil ont commencé à être connus. L’idée de BlackBerry était d’offrir une expérience aussi proche que possible d’Android pur, tout en restant Ils ont vitaminé avec leurs propres produits qu’ils avaient rendu leur logiciel si connu en termes de confidentialité et de sécurité.

Votre cahier des charges ils correspondent au haut de gamme de l’époque: Processeur Qualcomm Snapdragon 808, 3 Go de RAM et 32 ​​Go de mémoire interne (qui peut être étendue jusqu’à 1 To avec des cartes microSD). Il incorporait également une batterie de 3 410 mAh et offrait un support pour le chargement sans fil. Il a également souligné son Écran AMOLED de 5,43 pouces avec une résolution de 2560 x 1440 pixels.

Le Priv avait des caméras très prometteuses pour l’époque : un capteur arrière de 18 MP et un capteur avant de 5 MP et, enfin, un clavier physique caché sous l’écran par un mouvement de coulissement. Son prix de départ était de 779 euros, légèrement plus cher que les haut de gamme de l’époque. Puis la barrière psychologique des 600 euros a été timidement dépassée, mais pas de beaucoup.

Le BlackBerry Priv est venu avec Android 5.1.1 Lollipop et la promesse de mise à jour vers Android 6.0.1 Marshmallow, et ici les premiers doutes sont apparus sur sa viabilité: l’heureux sujet du support. De RIM, ils ont confirmé qu’il serait mis à jour vers Android 6.0.1, mais ils sont restés silencieux lorsqu’ils ont été interrogés sur les futures mises à jour.

Un accueil froid et un abandon rapide

Les médias spécialisés de l’époque ils ne l’ont pas accueilli chaleureusement que l’entreprise canadienne attendait. Dans certains médias, sa conception a été saluée, dans d’autres, sa qualité de construction a été critiquée et le fait que davantage de matériaux haut de gamme n’avaient pas été utilisés dans ses finitions.

Aussi écran incurvé critiqué, quelque chose qui à l’époque semblait ne pas finir de démarrer et que de nombreux fabricants ont ensuite adopté. Dernier exemple en date, Samsung et son Galaxy S23 Ultra, que nous avons déjà pu tester. De même, la firme coréenne expérimente des écrans incurvés depuis un certain temps et des fabricants tels que Xiaomi les ont également adoptés au fil des ans.

Tant les médias que les utilisateurs qui ont pu y accéder ont été très critiques à l’égard de les lags et le peu de fluidité du système d’exploitation dans un téléphone haut de gamme, se classant dans les principaux benchmarks derrière le Nexus 6P et le Samsung Galaxy S6.

Au final, le BlackBerry Priv vendu 650 000 unités au total, bien en deçà des 800 000 que RIM s’était fixé comme objectif. Des dirigeants d’opérateurs téléphoniques tels qu’AT&T ont déclaré à différents médias que les utilisateurs avaient renvoyé de nombreux appareils, déçus de l’expérience après le prix qu’ils avaient dû payer.

Il était clair que cet appareil n’allait pas ramener BlackBerry au sommet. Il n’allait même pas les sortir de la boue. Bientôt, ceux qui ont décidé de rester avec les leurs se sont retrouvés complètement abandonnés par l’entreprise, qui semblait plus perdue que jamais et continuait à prendre de mauvaises décisions.

Finalement, en juin 2017, le BlackBerry Priv a été abandonné. Avec seulement deux ans de vie, l’engagement ambitieux de RIM pour rejoindre le marché Android allait se terminer en eau de bourrache. Dommage que l’entreprise n’ait pas su s’adapter à son époque. Nous verrons quelle place occupe le Priv dans le futur film sur BlackBerry.

