Ozzy Osbourne et Lemmy Kilmister se réunissent dans une nouvelle vidéo d’animation

Ozzy Osbourne garde toujours vivant son héritage en tant que l’une des plus grandes icônes du heavy metal, c’est pourquoi il a surpris ses fans avec une nouvelle vidéo d’animation, qui a été faite en hommage à son collègue Lemmy Killmister, bassiste et chanteur du groupe Motörhead. .

Après avoir anticipé ce projet il y a environ un mois, Osbourne présente une nouvelle version de « Hellraiser » pour célébrer le 30e anniversaire de « No More Tears », son sixième album studio, qui présentait la sortie d’une édition augmentée le 17 septembre dernier.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Paul McCartney revendique la paternité de « A Day In The Life »

Dans cette nouvelle vidéo d’animation, qui est réalisée par Mark Szumski et Gina Niespodziani, Ozzy présente une odyssée pleine de violence, d’adrénaline et de heavy metal dans laquelle lui et Kilmister doivent détruire une horde de forces infernales qui attaquent la terre en utilisant, évidemment, le puissance de la musique à son avantage.

« Hellraiser » est l’une des chansons les plus représentatives de la carrière d’Osbourne ainsi que de la trajectoire de Kilmister, décédé en 2015. Ils ont tous deux écrit la chanson dans le cadre de « No More Tears » en 1991. Un an plus tard, le Motörhead les membres sortiraient leur propre version de la chanson.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Corey Taylor révèle sa chanson préférée d’ABBA

Ozzy Osbourne a expliqué à travers un communiqué que la nouvelle version était un hommage à la mémoire de son ami : « J’espère que tout le monde appréciera la chanson », a révélé le « Prince des Ténèbres ». « C’est juste une petite façon d’honorer mon ami Lemmy. Sharon et moi parlons beaucoup de la façon dont il nous manque. »

Récemment, le développement d’un nouveau film biographique centré sur la vie d’Ozzy Osbourne et de son épouse Sharon a été révélé, qui selon Variety, sera une production de Polyfram Entertainment en collaboration avec Universal Music Group. Le scénariste Lee Hall, connu pour son travail sur « Rocketman » et « Billi Elliott », a été choisi pour écrire la première version de l’histoire.