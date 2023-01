La série 2023 est-elle en danger ? Le syndicat des écrivains menace de faire grève

in

Hollywood

La dernière grande grève qui a eu lieu à Hollywood par les scénaristes de séries et de films remonte à 15 ans.

©GettyLa WGA est le syndicat des écrivains.

Une fois de plus, le bouton panique est sur le point d’être enfoncé à Los Angeles. Tout indique que la guilde à laquelle appartient la majeure partie des scénaristes de Hollywood, la wga, se mettra en grève et suspendra ses activités créatives dans les mois à venir. L’accord actuel se termine le premier mai et les négociations sont loin de ce qu’ils veulent. Sont les séries?

La prolifération de diffusion Le paysage a radicalement changé. Ceci, ajouté également à l’inflation qui afflige les Américains, transforme tout en une cocotte-minute sur le point d’exploser. La dernière fois que quelque chose comme ça s’est produit, c’était en 2008, alors qu’ils étaient près de 100 jours sans travail.

L’un des points demandés par les membres de la wga Cela concerne les augmentations de salaire. En général, ceux-ci étaient d’environ 3 points, mais avec une inflation oscillant autour de 8,5 % aux États-Unis, cette différence de plus de cinq centiles peut être mortelle. À cela, il faut ajouter un aspect clé : les paiements pour présenter des idées. Le célèbre lancer à l’ère des séries et des films pour plateformes, il a fait beaucoup travailler gratuitement avec la promesse d’un paiement ultérieur. Mais si le projet n’aboutit à rien, ils ne reçoivent rien.

Enfin, l’un des points radicaux à discuter par la wga cela passera par la manière dont les redevances des anciennes séries et films sont perçues. Il n’y a pratiquement aucune plate-forme de streaming qui révèle des données de consommation à 100% pour ses produits, ce qui rend difficile pour les écrivains de suivre et de voir ce qu’il faut facturer.

+Comment un arrêt de la WGA affecterait la série

Comme en 2008, toute mesure de force décrétée par les membres de la wga pourraient se traduire par des séries qui interrompent leurs processus d’écriture. Contrairement à ce qui s’est passé à l’époque, lorsque certaines productions sortaient avant même d’être terminées, cela n’affecterait aujourd’hui que le développement de saisons potentielles avec des retards, car la plupart des séries sortent avec leurs chapitres déjà écrits et filmés (du moins dans le monde de diffusion).

