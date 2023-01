Phoebe Waller-Bridge va écrire la série Tomb Raider de Prime Video

Lara Croft fera ensuite un raid sur Prime Video. Après des rapports précédents selon lesquels la franchise serait à nouveau redémarrée après le film de 2018 avec Alicia Vikander, il a été révélé que Tomb Raider sera ensuite adapté en série télévisée pour Prime Video. Par THR, les premières étapes de la production commencent maintenant avec Phoebe Waller-Bridge prêt à écrire la série. Le projet fait partie de son accord global avec Amazon avec Waller-Bridge également à bord pour produire exécutif aux côtés de Ryan Andolina et Amanda Greenblatt.





Waller-Bridge, qui joue également un aventurier dans le prochain film Indiana Jones et le cadran du destin, ne prévoit pas de jouer le rôle de Lara Croft dans la série, s’en tenant à un rôle dans les coulisses. Le casting n’a pas encore commencé et on ne sait pas encore qui assumera ce rôle emblématique. Cela marquerait le quatrième projet d’action en direct pour Lara, car le personnage était auparavant joué par Angelina Jolie dans une paire de films en 2001 et 2003 avant le redémarrage dirigé par Vikander.

L’émission Prime Video sera également la première émission d’action en direct, mais pas la première série de la Tomb Raider la franchise. Lara Croft a déjà figuré dans la série d’une saison Révisé : Tomb Raider en 2007 pour le service de jeu en ligne GameTap de TBS. Plus récemment, il a été annoncé en 2021 qu’une série animée basée sur Tomb Raider est également en développement chez Netflix de Legendary Entertainment. Hayley Atwell fournit la voix de Lara Croft dans cette série, qui se déroule dans la même continuité de la trilogie du jeu vidéo de redémarrage.





Tomb Raider 2 d’Alicia Vikander est officiellement mort

Après le Tomb Raider le redémarrage a été publié en 2018, il y avait eu des plans provisoires pour ramener Vikander pour une suite. À un moment donné, Misha Green a été recrutée pour écrire le scénario et Vikander avait exprimé son désir de revenir dans un autre film. Cependant, des problèmes dans les coulisses ont conduit à l’abandon de la suite, car il a été rapporté en juillet de l’année dernière que MGM avait attendu trop longtemps pour donner son feu vert au projet. Leurs droits à la franchise avaient expiré à ce moment-là, mettant Tomb Raider sauvegarder pour que d’autres enchérisseurs intéressés puissent acquérir leur propre chance d’adapter le jeu vidéo. Il n’était pas vraiment clair ce qui arriverait à Tomb Raider depuis lors avant d’arriver à ce nouveau plan pour faire une émission de télévision avec Waller-Bridge.

L’original Tomb Raider Le jeu vidéo est sorti en 1996, à la suite de l’aventurière Lara Croft alors qu’elle explorait son chemin à travers des tombes perfides. En partie grâce au fort protagoniste, le jeu a été un succès instantané, engendrant une franchise en pleine croissance qui continue de prospérer à ce jour. Il y a de fortes chances que la série Amazon suscite beaucoup d’intérêt une fois que cette émission aura fait son chemin sur Prime Video.