Que s’est-il passé dans le chapitre 2 de « The Last of Us »: l’origine de l’infection, la mort de Tess et plus

Épisode déconseillé aux âmes sensibles. Récemment, le chapitre 2 de « The Last of Us » est sorti et, bien qu’ils aient ralenti le développement des événements, il y avait des faits très importants pour comprendre le univers adapté au jeu vidéo. Dans cette édition de la série HBO Max, nous avons pu rencontrer en savoir plus sur Cordyceps et les variantes de infecté.

Les dimanche de la semaine dernièrea été présenté la propagation du virus aux États-Unis et la façon dont ils vivaient à l’intérieur d’une zone de quarantaine sous le Contrôle Phèdre.

Ce 22 janvier, HBO Max a été lancé (avec un peu de retard) le deuxième épisode intitulé « Infected » (« Infected »), un bon présage de ce qui allait arriver.

Avant de continuer, jetez un œil ici. Bande-annonce du chapitre 2 de « The Last of Us ».

QUE S’EST-IL PASSE DANS L’EPISODE 2 DE « THE LAST OF US » ?

4. L’origine du virus confirmé

Après de nombreuses théories circulant sur Internet selon lesquelles Joel, Tommy et Sarah avaient été sauvés de l’infection en ne mangeant pas de farine, L’épisode 2 de « The Last of Us » l’a confirmé.

Pendant les premières minutes, ils ont fait un petit voyage dans le passé pour montrer commentComment ils ont trouvé les premiers cas d’infection à Ophiocordyceps chez l’homme dans le Ville de Jakarta, Indonésie. Plus précisément, dans le ouvriers dans une fabrique de farine.

Des fonctionnaires du gouvernement recherchés Ibu Ratna, professeur de mycologie à l’Université d’Indonésie qui examina le corps de la femme qui avait mordu un autre de ses compagnons et trouva les fibres caractéristiques du champignon en bouche. Réalisant que c’était vrai, le spécialiste a assuré que il n’y avait aucun moyen d’obtenir un vaccin ou un médicament qui arrêterait la propagation (puisque 14 personnes étaient déjà portées disparues). La seule solution était bombarder la ville avec tous ses habitants à l’intérieur.

3. La recherche du vaccin

De retour dans le présent, peu d’événements se sont produits, à part le chemin que Joel, Tess et Ellie doivent emprunter à travers les ruines de Boston pour y arriver. à la mairie où ils les attendaient Les lucioles.

Après avoir découvert que la jeune fille avait été mordue, le deuxième épisode reprend dans les passeurs interrogent Ellie pour savoir si elle ne sera pas un danger pour euxse transformant en zombie tout d’un coup.

Elle leur avoue que les Lucioles voulaient la transférer dans une de leurs bases où les médecins essaieraient de se faire vaccinerpuisqu’il y avait s’est montré immunisé contre le champignon. Bien qu’ils hésitent à ce qu’une telle chose soit possible, ils décident de la prendre quand mêmepour récupérer la batterie qui leur permet d’aller retrouver Tommy.

2. La confrontation contre un Clicker

Pour se rendre à la Mairie, ils avaient deux chemins: la longue, censée être plus sûre, ou la courte à travers le musée. Réalisant que le chemin le plus long il était plein de dizaines de personnes infectéesils ont décidé de risquer à travers le musée de la ville.

Voyant qu’un humain n’avait pas été infecté, mais détruit, Joel et Tess soupçonnèrent que la personne responsable avait été Cliqueur. Par conséquent, ils ont commencé à se déplacer en silence, mais ils ne pouvaient pas éviter d’être trouvés par le niveau supérieur infecté, qui n’était pas si facile à éliminer.

1. La mort de Tess

Arrivés à la mairie, ils découvrent que les lucioles qui les attendaient étaient mortes. Lorsqu’ils entrent dans le bâtiment, ils découvrent que l’un d’eux a été infecté et que cela a déclenché une fusillade au sein du groupe.

Au désespoir de ne pas trouver sa dernière option, Tess révèle qu’elle a été mordue par l’un des Clickers. et que le champignon se propageait. Quand l’un des infectés s’est levé, ils ont réalisé que les fibres de Cordyceps qui les reliaient ils appelaient la horde qu’ils avaient auparavant évitée.

Tess décide de se sacrifier en déversant tous les barils d’essence et de grenades que les Lucioles avaient dans la base. De cette façon, cela les ferait exploser et ils n’iraient pas après Joel et Ellie, de toute façon, elle avait déjà une condamnation à mort.

Alors qu’il s’apprêtait à le faire, son allume-cigare ne fonctionnait pas et nous avons pu voir la scène troublante où il un des Runners s’est approché d’elle pour lui donner une sorte de « baiser de la mort » où il a transféré les filaments de champignons qu’il avait dans la bouche. À ce moment là, elle parvient à allumer le briquet et les brûle tous.