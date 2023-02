Les réalisateurs de The Last of Us discutent du changement de scène de tireur d’élite du jeu

L'article suivant contient des spoilers pour The Last of Us Episode 5 – « Endure and Survive ».





Dans le voyage que l’adaptation en direct de Le dernier d’entre nous a amené le public jusqu’à présent, il y a eu beaucoup à s’émerveiller et à discuter de ce qui a changé par rapport au jeu vidéo original et de ce qui ne l’a pas été. Jusqu’à présent, les co-directeurs Neil Druckman et Craig Mazin ont collé à leurs armes de nombreuses bonnes manières, restant résolument fidèles à leur matériel source à peu près tous les bons endroits tout en orchestrant des changements admirablement créatifs qui aident l’histoire à bien s’adapter en tant que série télévisée à regarder plutôt qu’en tant que jeu joué. Qu’il s’agisse de donner à Tess une fin plus explosive à son arc de personnage, ou d’élargir considérablement l’histoire de la vie de Bill pour lui donner l’amour qu’elle mérite à juste titre, ou de migrer l’arc des raiders de Pittsburgh à Kansas City et de nous donner un nouvel angle sur les raiders qui ‘ont pris le contrôle de la ville, Druckmann et Mazin continuent de livrer des épisodes méticuleusement bien conçus qui impressionnent chacun plus que le dernier.

Comment et pourquoi la scène du tireur d’élite a été modifiée

Depuis que le cinquième épisode de la saison intitulé « Endure and Survive » a été diffusé il y a quelques jours, les éloges de l’épisode et de la série dans son ensemble ont explosé. Des discussions ont éclaté sur chaque aspect de chaque scène, de l’introduction officielle d’Henry et Sam à la scène terrifiante de point culminant avec la horde d’infectés. Druckmann et Mazin ont eu beaucoup à dire sur tout cela jusqu’à présent et, selon un rapport de Collider, ils ont abordé un autre sujet concernant la tristement célèbre scène de tireur d’élite qui a précédé la confrontation finale entre Kathleen et Henry et le bain de sang qui a suivi. Quand il s’agissait d’étoffer la scène avec Joel tendant une embuscade au tireur d’élite caché à l’intérieur de la maison surplombant le cul-de-sac, les réalisateurs savaient qu’ils devaient remodeler la façon dont cela s’est déroulé, et en outre pourquoi Joel est capable de coincer efficacement ce qui à l’origine était un ennemi très difficile.

« Et ce n’était pas nous qui disions, « Hé, nous allons renverser les attentes. » C’était plutôt du genre « Eh bien, et s’il y a de la tristesse dans tout ça ? » Parce que nous avons compris… nous n’allions pas obtenir la même valeur en présentant l’action comme le gameplay l’a fait… En le regardant à la télévision, il y avait beaucoup d’esquive et de riposte, et d’esquive et de riposte . Ce n’est en quelque sorte pas – ce n’est pas le spectacle. Mais je suis obsédé par le cul-de-sac et je suis obsédé par le tireur d’élite.

Tout comme avec les autres personnages de l’histoire, Druckmann et Mazin ont choisi de donner au tireur d’élite une histoire inédite qui justifierait ses actions et se jouerait de manière spectaculaire à l’écran, en plus de cela, pratiquement sans dialogue.

« Alors la pensée était: » Eh bien, et s’il pue? Et si le tireur d’élite est vraiment mauvais et que tout ce que Joel a à faire est de se déplacer et d’entrer là-dedans? « , A déclaré le co-créateur. « Et puis la question suivante est: » Eh bien, pourquoi est-il mauvais? La réponse est qu’il est vraiment vieux. Il ne peut pas voir. Et c’est triste parce que quand on a affaire à la brigade citoyenne, c’est souvent à cela qu’on a affaire… Ce ne sont pas des militaires entraînés, ce sont des gens. Et ce type… a vu beaucoup de choses parce que — disons qu’il a, quoi, 80 ans. Cela signifie que pendant 60 ans de sa vie, il a vécu dans un monde parfaitement normal et que les 20 derniers ont chié. Et la tristesse là-bas. Dieu seul connaît la quantité de chagrin qu’il a traversé.

Les deux réalisateurs ont parcouru la distance pour créer encore plus de traditions qui ont aidé à construire le monde au sein de The Last of Us encore plus que le jeu original. Ceux qui ont regardé l’émission et sont revenus pour rejouer le jeu encore une fois ont sans aucun doute pu regarder l’histoire à travers une lentille légèrement différente maintenant.