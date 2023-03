Justin Bieber pourrait avoir une collaboration avec Bad Bunny : détails

Musique

Justin Bieber et Bad Bunny sont aujourd’hui deux des références dans le monde de la musique et une apparente rencontre a éveillé les soupçons de leurs followers.

©GettyJustin Bieber et Bad Bunny

Justin Bieber Il est devenu l’un des chanteurs les plus titrés de ces dernières années avec des chansons comme Bébé, Aime toi toi-même et le plus récent Les pêches. Les collaborations de ce jeune artiste avec d’autres personnalités sont bien connues pour obtenir une plus grande diffusion auprès de ses fans de ces œuvres communes, attentives à toute nouvelle coupe de cette star populaire qui brille de plus en plus.

En ce sens, il faut parler d’un autre chanteur qui vient d’un arrière-plan distinct. On se réfère à Mauvais lapinun représentant de la musique latine qui ces dernières années a pu se développer régulièrement et est également connu pour travailler avec d’autres personnalités, comme dans le cas récent où il a partagé la chanson Tempête avec le célèbre groupe Gorillazquelque chose qui pour beaucoup était impensable mais c’est arrivé et avec beaucoup de succès.

Il semble maintenant qu’un nouveau duo se prépare pour une collaboration qui ne manquera pas de faire exploser Internet : Justin Bieber et Bad Bunny Ils pourraient même partager un studio d’enregistrement pour interpréter une chanson ensemble, chose que leurs fans ne manqueraient pas et ce serait un vrai succès de vues sans crainte d’être confondu dans cette appréciation personnelle.

Comment ces rumeurs ont-elles commencé ?

Justin Bieber et Bad Bunny Ils ont été vus quitter le même restaurant un soir au cours duquel il semble qu’ils aient partagé du temps ensemble, selon de nombreuses spéculations, pour finaliser les détails de ce que serait la collaboration entre eux bien que, en toute honnêteté, ils aient été vus quitter l’endroit séparément dans le fait qu’ils étaient là en même temps quelque chose qui, si on le contextualise, attire puissamment l’attention.

Il semblerait que la collaboration entre ces artistes arriverait au milieu de 2023 et serait présentée dans le cadre du prochain album studio de Justin Bieber: JB7, c’est pourquoi le marché latin serait doublement tenté d’écouter au moins le morceau sur lequel ces deux artistes populaires partageraient un studio. Une excellente stratégie marketing de la part des deux musiciens. Rien de mal!

