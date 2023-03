Deadpool 3 comprendra plusieurs variantes de Wolverine, révèle Hugh Jackman

Logan étoile Hugh Jackman a révélé des détails intrigants sur son rôle dans Dead Pool 3, déclarant qu’il s’agira d’un « double rôle ». Comme si la nouvelle que Jackman reviendrait en tant que Wolverine dans Dead Pool 3 n’étaient déjà pas assez surprenants, l’acteur a maintenant offert un aperçu de ce que ce retour impliquera, disant à La Parisien qu’il jouera plus d’un rôle dans le Dead Pool troisquelle. Ce qui, avec le multivers MCU maintenant déchaîné, ne peut sûrement signifier que des variantes ?





« Oui, ce sera même un double rôle. »

Alors que les détails de Dead Pool 3 restent largement secrets à l’heure actuelle, il est prévu que la suite verra Wade Wilson de Ryan Reynolds et Logan de Hugh Jackman se lancer dans un road trip. Jackman a déjà joué plusieurs Wolverines, mettant en vedette le vieux Logan et son clone plus jeune et plus violent dans le film acclamé par la critique. Logan en 2017. Et il est certainement excitant d’apprendre que Jackman se produira à nouveau à ses côtés.

Donc, d’après la dernière révélation de Jackman, cela pourrait-il signifier qu’il s’agira d’un road trip à travers le multivers ? Avec le Merc with a Mouth et The Wolverine se heurtant à différentes versions d’eux-mêmes en cours de route? Les choses pourraient même devenir vraiment méta, avec Jackman apparaissant peut-être comme lui-même et livrant ainsi le coup fait à l’acteur pendant les derniers instants du premier Dead Pool.

Bien sûr, tout cela n’est que pure spéculation pour le moment, mais avec Jackman confirmant que son rôle dans Dead Pool 3 sera double, il est difficile de ne pas se demander quelles surprises pourraient nous réserver lorsque le film débarquera dans les salles l’année prochaine.





Deadpool 3 présentera le Merc avec une bouche au MCU

Pendant que nous nous asseyons et réfléchissons aux versions variantes de Wolverine Jackman qui pourraient être apportées à l’écran, l’acteur a révélé à quel point il passait un bon moment. Dead Pool 3 aux côtés de son ami de longue date (et ennemi occasionnel) Ryan Reynolds.

« Ryan et moi sommes amis depuis vingt ans, nous nous amusons beaucoup ensemble. Nous tournons cet été. C’est pourquoi je suis si heureux d’être à Paris en ce moment et de pouvoir profiter de la gastronomie française. Parce que très bientôt , je vais devoir me mettre au régime strict pour refaire mon corps de Wolverine : poulet vapeur et brocoli ! »

Jackman a de nouveau frappé fort au gymnase pour redonner vie à Wolverine pendant Dead Pool 3, l’acteur promettant une relation haine-haine entre la paire d’anti-héros. « Comment puis-je le catégoriser? Dix étant très proche, zéro étant la réalité, nous sommes zéro, nous sommes opposés, nous nous détestons », a-t-il déclaré. « Je parle juste de mon point de vue, [Logan’s] frustré par lui, veut être à des millions de kilomètres de lui ou veut le frapper à la tête. Malheureusement, il ne peut pas être à des millions de kilomètres de lui dans ce film, donc je vais probablement le frapper souvent à la tête. »

Réalisé par Shawn Levy et écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, et avec Ryan Reynolds, Hugh Jackman et La Couronne la star Emma Corrin, qui a été choisie comme méchante de la pièce, Dead Pool 3 devrait être publié le 8 novembre 2024 dans le cadre de la phase six du MCU.