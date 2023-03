Le roman d’horreur queer YA de Ryan La Sala, The Honeys, est adapté au cinéma

Anonymous Content (AC Studios) adapte le roman d’horreur pour jeunes adultes à succès de Ryan La Sala Les miels pour le grand écran, par Date limite. La Sala a taquiné l’annonce sur les réseaux sociaux au cours du week-end.





AC Studios est une société américaine de divertissement et de production fondée par le producteur primé aux Oscars Steve Golin, connu pour ses films et émissions de télévision acclamés par la critique, notamment Soleil éternel de l’esprit impeccable, Le revenant, Projecteur, Vrai détective, Ruisseau de Schittet Dickinson, parmi de nombreux autres projets. Jusqu’à présent, il y a peu de nouvelles sur le prochain film Les miels outre le fait que David Levine et Garrett Kemble superviseront le projet, et La Sala servira de producteur exécutif du film.

Publié en août 2022, Les miels a reçu des avis étoilés de Editeurs hebdomadaires et Journal de la bibliothèque scolaireet il a également été nommé l’un des meilleurs livres de l’année par Radio Nationale PubliqueBarnes & Noble et la Bibliothèque publique de New York.





De quoi parlent les miels, de toute façon ?

Le roman YA Les miels parle d’un adolescent queer nommé Mars, qui a l’impression de vivre dans l’ombre de sa sœur jumelle Caroline. Cependant, lorsque Caroline meurt de façon horrible et inattendue, Mars commence à enquêter sur le lien entre leur sœur jumelle et les Honeys, un groupe de belles filles d’un autre monde qui ont reçu leur surnom à cause des ruches derrière leur cabine parce que Caroline a embarqué avec le groupe pendant son temps à un prestigieux camp d’été, Aspen Conservancy. Bien que Mars fréquentait Aspen Conservancy avec sa sœur il y a des années, leur fluidité de genre les excluait des traditions rigides nécessaires pour s’intégrer à leurs pairs, et ils ont cessé d’y assister. Mais maintenant que Caroline est morte, ils sont prêts à tout pour trouver un lien entre leur sœur jumelle et les Honeys.

Alors que Mars cherche à savoir qui ou ce que sont vraiment les Honeys, elles sont surprises d’apprendre que le groupe de filles les invite dans leur monde. Mais est-ce que quelque chose joue avec leur esprit? Pourquoi leurs souvenirs commencent-ils à s’estomper ? Est-ce que ce qui chasse Mars est la même force qui a chassé Caroline ? Lorsqu’ils découvrent un secret sombre et écœurant derrière la cabine des Honeys dans leur quête de ces réponses, cela pourrait tout coûter à Mars.

La Sala est représentée par Peter Knapp chez Park & ​​Fine, Debbie Dueble Hill chez APA et Matthew Sugarman chez Weintraub Tobin.