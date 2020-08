Retour après l’accident d’horreur: la mort d’Hubert continue d’être “inimaginable” pour Correa

En 2019, il y a un crash dramatique dans la course de Formule 2 à Spa-Francorchamps: Manuel Correa est grièvement blessé, le Français Anthoine Hubert perd la vie. Un an plus tard, Correa revient sur la piste – et espère un retour. Mais il reste encore un long chemin à parcourir.

Juan Manuel Correa, impliqué dans l’accident mortel d’Anthoine Hubert à Spa-Francorchamps il y a un an, prévoit son retour la saison prochaine. Le pilote de Formule 2 de 21 ans espère même qu’il pourra revenir dans la voiture de course cette année.

“J’ai encore quelques chirurgies devant moi, mais tout le métal devrait disparaître d’ici la fin de l’année. Je pourrai donc peut-être sauter dans la voiture en décembre”, a déclaré l’Américain d’origine équatorienne dans une interview avant le week-end de course en Belgique, qu’il suivra à Spa-Francorchamps. Correa porte toujours une attelle autour de sa jambe droite. “Je suis très heureux d’être de nouveau ici, mais ce sera aussi très triste”, a déclaré Correa.

Lors de l’accident dévastateur du 31 août 2019, il n’a plus pu éviter la voiture d’Hubert, qui s’était déjà écrasée, et s’est écrasé dans la voiture du Français de 22 ans, qui n’a pas survécu à l’accident d’horreur, à près de 218 kilomètres à l’heure. Correa a subi de graves blessures. «Au début, je me suis battu pour survivre, puis c’était un combat pour ma jambe droite et puis la question s’est posée: que dois-je faire maintenant? Ce que j’ai remarqué: l’accident m’a vraiment fait peur, mais il ne m’a pas privé de ma passion» dit Correa.

Il lui est encore difficile de parler d’Hubert, en mémoire de qui la Formule 1 gardera une minute de silence avant leur course ce dimanche (15 h 10 / Sky et RTL). “Tout ce que je fais me rappelle encore de lui. Il est encore difficile d’imaginer ce qui s’est passé”, a déclaré Correa.