+Quand Barbie ouvre-t-elle en Argentine ?

Barbie est l’un des films de l’année et le public argentin attend avec impatience sa première. Quand sera-t-il disponible en salles ?

La première bande-annonce de Barbie augmenté l’attente du public partout dans le monde et le prochain film de Greta Gerwig se positionne parmi les plus attendus de 2023, avec un possible impact positif au box-office. Il s’agit de la première adaptation en direct de la poupée emblématique, mettant en vedette margot robbie et Ryan Gosling, qui se prépare à sortir dans les prochains mois. Quand sera-t-il en Argentine ?

« Le long métrage sera basé sur la poupée qui est devenue la poupée la plus célèbre du monde à partir de 1959 et a changé l’industrie du jouet. Dans cette comédie, Barbie vit à Barbieland et sera expulsée de ce monde pour ne pas être assez parfaite par son excentrique sa personnalité ne correspond plus aux paramètres de la société dans laquelle il vit. Ensuite, il commencera une nouvelle vie dans le monde réel, où il rencontrera de nouvelles personnes et partira pour une grande aventure »lit son synopsis officiel.

Ce long métrage a commencé à être développé en 2019, avec la confirmation de Gerwig et son mari, Noé Baumbach, en tant que responsable du script. Au fil des mois, ils ont confirmé une partie du casting et le tournage a commencé en mars 2022 à Londres. Avec la production finie et les premières avancées, nous confirmons que Barbie ouvre en Argentine le jeudi 20 juillet.

margot robbie a été annoncé par le réalisateur en juillet 2019 pour jouer dans le film en tant que Barbie. D’autre part, en octobre 2021, il a été confirmé que le rôle de Ken serait joué par Ryan Gosling. Le reste du casting est complété par : America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Farrell, Issa Rae, Michael Cera, Ncuti Gatwa, Hari Nef, Emerald Fennell et Scott Evansentre autres.

Ce projet a débuté en 2014, mais certains inconvénients ont entraîné un retard inattendu. À l’époque, Mattel s’était associé à Sony Pictures pour le projet et une équipe technique était déjà demandée, avec Amy Schumer dans le rôle-titre, mais elle a ensuite été remplacée par Anne Hathaway. Cependant, en 2018, la durée du film a expiré et les droits ont été acquis par Warner Bros. En 2019, l’adaptation était déjà en cours.

