Joyner Lucas explique pourquoi Logic a remplacé Eminem sur «  ISIS  »

Eminem était à l’origine censé être sur la chanson à succès de Joyner Lucas «ISIS» dans le cadre d’un échange qui avait eu Lucas sur la piste de Shady «Lucky You».

Cependant, Shady prenait son temps pour livrer le couplet, et Lucas a fini par le remplacer par Logic, qui se débattait avec Lucas depuis un certain temps. Joyner a expliqué comment cela s’est passé:

«À l’origine, Eminem était censé être sur« ISIS », a écrit Joyner sur la façon dont il était censé rendre la pareille pour être apparu sur« Lucky You »d’Eminem. «J’ai attendu un mois pour son couplet mais à l’époque il terminait son album et ne pouvait pas me donner de date», a tapé Lucas. « Donc, après avoir fait amende honorable avec logique, il m’a invité chez lui et je l’ai joué pour lui. Il est devenu fou et l’a assommé sur le coup. Ce disque sera 2xs platine l’année prochaine. Lol fou, non? »