Bridgerton saison 3 : la première photo de Jonathan Bailey et Simone Ashley

in

Netflix

La troisième saison de Bridgerton Elle est déjà en cours de réalisation et la première photo des vicomtes vient d’être publiée. Voir!

© GettySimone Ashley et Jonathan Bailey

il y a quelques jours Production Shonda Rhimes a confirmé ce que tous les fans attendaient : la troisième saison de Bridgerton a commencé son tournage. Avec des nouveautés, mais aussi des visages familiers, le drame romantique prépare déjà son grand retour dans Netflix. Cette fois, la série se concentrera sur Le quatrième livre de Julia Quinn qui aura Colin et Penelope comme protagonistes.

C’est-à-dire que cela indique que ceux qui prendront le rôle principal de la troisième saison de Bridgerton ils sont Nicolas Coughlan Oui luc newton. Cependant, pour la tranquillité d’esprit des fans, ceux qui étaient les personnages principaux des deux premières éditions continueront d’apparaître. Il s’agit de Jonathan Bailey Oui Phoebe Dynevorqui incarnent, dès le premier volet, Anthony et Daphné respectivement.

En effet, il y a quelques jours le retour de Phoebe Dynevor à la série, mais son apparence est complètement confirmée. D’un autre côté, Jonathan Bailey vient de publier la première photo de lui sur le plateau. L’acteur se prépare déjà à redevenir le vicomte Bridgerton même si, désormais, il ne le fera pas seul, mais sera à nouveau accompagné de Simone Ashley, sa co-star dans la deuxième saison.

À travers ses histoires Instagram, Bailey a partagé une carte postale dans laquelle les deux se tiennent la main, annonçant officiellement leur rencontre. « Kanthony s’est rencontré. Bridgerton saison 3», a écrit l’artiste pour accompagner le cliché. Cependant, la réalité est que dans l’image, vous ne voyez que les deux main dans la main. Mais cela a suffi pour que la joie des fans augmente.

Eh bien, la vérité est que dans ces nouveaux épisodes Kate et Anthony apparaîtront déjà comme un mariage consolidé et, comme il l’a laissé entendre Simone-Ashley il y a quelques semaines, ils pourraient être parents. Bien sûr, cela n’est pas encore confirmé, mais selon livre de julia quinn que Netflix va désormais adapter, les vicomtes ont déjà trois enfants à cette époque et terminent la saga avec un total de quatre, dont l’héritier du titre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂