La femme de Sinbad: Qui est Meredith Adkins?

Triste nouvelle pour le monde du divertissement.

Sinbad, comédien et acteur qui a joué dans le film de vacances bien-aimé Vive le vent d’hiver, a récemment subi un accident vasculaire cérébral, a révélé sa famille le 16 novembre.

«C’est par amour sincère que nous partageons Sinbad, notre mari et père bien-aimé, se remet d’un récent accident vasculaire cérébral», a déclaré sa famille dans un communiqué lundi.

«Sinbad est une source lumineuse d’amour et de joie pour de nombreuses générations. Alors qu’il commence son chemin vers la guérison, nous sommes fidèles et optimistes qu’il fera bientôt rire nos cœurs », lit-on dans le communiqué.

Bien que son chemin vers le rétablissement puisse être difficile, le Premier enfant La famille de l’acteur reste à ses côtés tout au long de cette période difficile de sa vie, y compris sa femme depuis près de deux décennies, Meredith Adkins.

Qui est la femme de Sinbad, Meredith Adkins?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur l’épouse de Sinbad depuis près de deux décennies.

Meredith Adkins est productrice.

Selon son profil LinkedIn, elle est productrice chez Stone Harbor Productions depuis près de quatre ans.

«Nous sommes une société indépendante de production de films, de vidéos et de médias numériques basée à Los Angeles, qui se concentre sur le développement et la production de contenu créatif», indique sa page.

Elle fait également partie de l’équipe de direction de Jungle Funk Entertainment, une société de production musicale et vidéo indépendante, depuis douze ans.

Elle est surtout connue pour avoir servi de productrice sur les courts métrages Banni, La fille sans cerveau, Rétrospection.

Elle est religieuse.

Sa bio Twitter dit: «Mon cœur appartient à Dieu / disciple de Jésus-Christ / la famille est ce que j’aime. J’ai appris que Dieu a un plan et que je ne contrôle rien.

Meredith Adkins est une militante.

Adkins est franc sur les problèmes qui l’intéressent. Son profil Twitter regorge de tweets soutenant la vice-présidente élue Kamala Harris, le mouvement Black Lives Matter, etc.

C’est une grand-mère.

Dans un tweet en décembre 2019, Adkins a déclaré qu’elle et Sinbad étaient ravis de devenir grands-parents.

“L’heure de la douche de bébé! Ce fut un bel après-midi passé en famille et entre amis alors que nous fêtions @rnbfam! Nous, @sinbadbad et moi, sommes ravis d’accueillir notre premier petit-enfant dans quelques semaines! Jalen est déjà tellement aimée par tant de gens », écrit-elle.

Quand Sinbad et Meredith Adkins se sont-ils mariés?

C’est une sorte de question piège, car Sinbad et Meredith Adkins ont en fait dit deux fois «je fais»!

Sinbad et Meredtih Adkins se sont mariés pour la première fois en 1985.

Cependant, le couple a décidé de se séparer en 1992. Après dix ans de divorce, le couple s’est réconcilié et s’est remarié en 2002.

«La différence est que lorsque vous revenez, vous espérez en quelque sorte que les choses qui signifient encore quelque chose pour vous signifient encore quelque chose pour vous», dit-il.

« Ces choses pour lesquelles vous vous êtes battu, vous vous rendez compte qu’elles ne signifient pas grand chose. Je vais vous dire cette philosophie: si cela ne vaut pas la peine de rompre, laissez tomber », at-il ajouté.

La paire va fort depuis près de deux décennies maintenant, et avec la nouvelle de l’AVC de Sinbad, elle sera sans aucun doute à ses côtés pour chaque seconde de son rétablissement.

Qui sont les enfants de Sinbad et Meredith Adkins?

Sinbad et Meredith Adkins ont deux enfants ensemble, Paige et Royce, qui sont maintenant tous deux adultes dans la trentaine.

Royce, qui est écrivain, réalisateur, producteur et auteur de bandes dessinées, n’a pas encore publié de mises à jour sur son père sur les réseaux sociaux.

Paige, qui est actrice et productrice, n’a pas non plus commenté la peur de la santé de son père.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.