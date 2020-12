Iggy Azalea et le frère de l’ex French Montana concluent un accord dans le cadre d’un procès pour accident de voiture

La mère d’Onyx a enfin réglé une affaire ouverte datant de 2018.

Il est presque difficile de se souvenir d’une époque où le rappeur d’origine australienne Iggy Azalea n’était pas lié à Playboi Carti. Après les événements qui se sont déroulés plus tôt dans la semaine où Iggy a accusé le Whole Lotta Rouge artiste d’être un père absent de bébé Onyx, diffusant des tonnes de linge sale du couple tumultueux, leur longue histoire ensemble a été mise en lumière. Pourtant, Iggy a eu une histoire romantique avant Carti, étant lié à nul autre que le Montana français. À l’époque où ils dataient de 2016, Iggy et le frère de son ex auraient été impliqués dans un accident de voiture où un homme en patin à roues alignées a été heurté par le véhicule d’Azalea. Selon des documents judiciaires initialement déposés en 2018, Iggy et le frère de French Montana, Ayoub Kharbouch, faisaient face à une poursuite de 250000 dollars déposée contre eux par la victime, un homme du nom de Jeffrey Linett. Heureusement pour Iggy, sur la base de documents judiciaires nouvellement obtenus, l’avocat de l’artiste « Fancy » a déposé une demande de rejet de toute l’affaire. À l’heure actuelle, on ne sait pas s’il y a eu un règlement financier ou non, mais la bataille juridique en cours est officiellement terminée. Iggy a été nommée dans la poursuite mais maintient son histoire en ne participant pas à part en tant que propriétaire du véhicule. Heureusement pour Iggy, c’est une chose de moins dont elle doit s’inquiéter. [via]