Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Featurette arrive avec une nouvelle affiche

En plus de publier une affiche officielle pour le film, Marvel Studios a également publié une nouvelle featurette pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Il montre de nouvelles images – principalement des séquences de combat – ainsi que quelques détails de l’intrigue. Le patron de Marvel, Kevin Feige, a révélé que le film traiterait de certaines des conséquences des événements du passé Homme de fer où le public a découvert les Dix Anneaux pour la première fois. Il y aura également beaucoup de conflits familiaux car Shang-Chi n’a aucun intérêt à travailler avec son père diabolique. Il y a de quoi s’enthousiasmer.

Certains des nombreux détails et anecdotes cruciaux révélés dans la featurette se concentrent principalement sur les sinistres Dix Anneaux et leurs intrigues. Simu Liu (qui joue le héros titulaire) a discuté de son rôle de Shang-Chi et des défis que son père apporte. Bien que la featurette n’ait rien révélé que les fans inconditionnels ne savaient déjà, c’était cool de voir Kevin Feige et Simu Liu discuter de la façon dont Shang-Chi s’intègre dans le reste de l’univers cinématographique Marvel. Il est temps que les fans de Marvel s’enthousiasment pour le film.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sera le dernier film se déroulant dans le MCU et seulement le deuxième film de la phase quatre. Bien que les fans aient eu beaucoup de contenu Marvel cette année (et aient encore beaucoup à attendre en 2021), Veuve noire a été le seul film MCU cette année – et le premier depuis Spider-Man : loin de chez soi en 2019. Shang-Chi se concentrera sur une nouvelle distribution de personnages – ainsi que sur d’anciens. Il a été révélé dans la bande-annonce que les deux Abomination (qui a été vu pour la dernière fois comme l’antagoniste dans L’incroyable Hulk) et Wong (interprété par Benedict Wong dans le Docteur étrange franchise) fera des apparitions dans le film. De plus, le vrai mandarin sera dans le film en tant que père de Shang-Chi. Un faux mandarin (joué par Ben Kingsley) a été vu dans Iron Man 3, mais son interprétation n’a pas été bien accueillie par les fans.

Le synopsis officiel mais bref de Shang-Chi « Shang-Chi doit affronter le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est entraîné dans le réseau de la mystérieuse organisation des Dix Anneaux. » La famille jouera certainement un rôle important dans le film après avoir appris que le principal antagoniste sera le propre père de Shang-Chi. Je n’ai trouvé aucun autre synopsis officiel fourni par Marvel Studios, alors faites-en ce que vous voulez.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux mettra en vedette Simu Liu dans Shang-Chi, Awkwafina dans Katy, Tony Leung dans Wenwu/The Mandarin, Michelle Yeoh dans Ying Nan, Florian Munteanu dans Razor Fist, Fala Chen dans Jiang Li, Ronny Chieng dans Jon Jon et Benedict Wong dans Wong . Shang-Chi sera l’un des premiers films Disney depuis 2020 à sortir exclusivement en salles, par opposition à une sortie simultanée Disney + Premier Access. Il ouvrira uniquement en salles le 3 septembre 2021.

