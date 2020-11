Joy Kate sera toujours une artiste autodidacte

En matière de musique, l’auteure-compositrice-interprète Joy Kate a toujours voulu en apprendre le plus possible. En ce moment, elle étudie à l’Université de New York pour en savoir plus sur son métier, en particulier la production et le mastering.

Avec plusieurs chansons et un EP, elle a gagné organiquement des dizaines de milliers d’abonnés Spotify et plus de 631 000 streams. Showbiz 45Secondes.fr a récemment interviewé Joy Kate par e-mail pour discuter de son nouveau clip vidéo pour sa chanson «Puppet».

Joy Kate | Jeremy Ryan

Les débuts de Joy Kate dans la musique

Aide-mémoire Showbiz: Y a-t-il quelque chose en particulier qui vous a donné envie de faire carrière dans la musique?

Joy Kate: Je chante depuis l’âge de six ans, et la musique a toujours été quelque chose qui m’a apporté du réconfort. Quand j’avais 12 ans, j’ai gagné un concours pour écrire une chanson et la chanter dans un studio d’enregistrement, et j’ai immédiatement commencé à écrire des chansons inspirantes pour essayer d’avoir un impact sur mes pairs autour de moi. L’écriture de chansons est devenue mon lieu sûr et mon exutoire, et au lieu d’écrire dans un journal, j’ai écrit des chansons pour trouver du réconfort. J’ai su après avoir écrit ma première chanson que je voudrais toujours utiliser ma voix pour essayer de diffuser des messages positifs et d’influencer les autres.

Aide-mémoire Showbiz: Au cours de votre année sabbatique, comment était-ce d’équilibrer votre carrière musicale avec le jeu d’acteur? Depuis, le jeu a-t-il influencé votre carrière musicale d’une manière ou d’une autre?

Joy Kate: Au cours de mon année sabbatique, j’ai partagé mon temps entre Nashville, LA et New York, et ce fut l’une des meilleures années pour me trouver musicalement, expérimenter et auditionner dans le monde du théâtre. J’ai toujours été passionné par le jeu d’acteur, et cela a été tellement amusant d’incorporer le jeu d’acteur dans mes vidéoclips, surtout récemment. Lors de la création de ces vidéos telles que le clip vidéo «Puppet», je m’exprime pleinement de manière créative et donne vie à mes chansons. J’espère pouvoir jouer encore plus avec ça à l’avenir.

Elle a toujours été une artiste autodidacte

Aide-mémoire Showbiz: Certains artistes ne ressentent jamais le besoin de s’essayer à l’écriture ou à la production musicale. Selon vous, qu’est-ce qui vous pousse à vouloir maîtriser le plus possible votre art musical?

Joy Kate: J’ai toujours voulu apprendre le plus possible et pouvoir faire tout ce qui était en mon pouvoir pour avoir de la longévité dans ma carrière musicale. Je pense que pour moi, il est important d’acquérir toutes ces compétences afin de pouvoir mieux articuler ma vision aux autres et donc me retrouver avec un projet plus authentique que je suis extrêmement fier de partager. Je chercherai toujours à en savoir plus.

Aide-mémoire Showbiz: Trouvez-vous qu’il est plus facile d’écrire des chansons sur vos propres expériences ou sur des situations avec d’autres personnes?

Joy Kate: J’ai toujours utilisé l’écriture de chansons comme un outil pour m’exprimer, donc beaucoup de mes chansons sont très personnelles et me mettent dans une situation vulnérable. Ecrire pour moi-même est toujours venu naturellement, mais récemment j’ai expérimenté l’écriture pour d’autres personnes et les aidais à raconter leurs histoires. Il y a quelque chose de si spécial dans les deux.

Joy Kate sur le clip de ‘Puppet’

Aide-mémoire Showbiz: «Puppet» parle de sortir d’une relation toxique. Qu’est-ce qui vous a inspiré pour écrire la chanson? Et quel message espérez-vous que les auditeurs en retiendront?

Joy Kate: Cette chanson parlait d’une relation personnelle que j’ai vécue. La session d’écriture a été extrêmement émouvante car j’écrivais cette chanson pour dire au revoir à cette personne. J’espère que cette chanson permettra à mes auditeurs dans une situation similaire de savoir qu’ils ne sont pas seuls et leur donnera la force de passer à autre chose.

Aide-mémoire Showbiz: Lors de l’élaboration du concept du clip vidéo, que souhaitiez-vous que le clip vidéo «Puppet» reflète?

Joy Kate: Je voulais que «Puppet» reflète les manipulations et la poussée et la traction que je ressentais dans cette relation toxique. Je voulais aussi que la vidéo montre comment cette relation m’a affecté quand j’étais jeune et innocente. Cette version plus jeune et innocente finit par me ramener à moi-même à la fin de la vidéo.

Aide-mémoire Showbiz: Quelle a été votre expérience de tournage du clip vidéo «Puppet»?

Joy Kate: Mon expérience de tournage de «Puppet» a été formidable! Le tournage vidéo a duré une journée entière, mais il y a eu des répétitions avant le tournage des mois à l’avance. Taylor Rx a également joué un rôle important dans la réalisation de cette vidéo, car nous avons travaillé ensemble sur le traitement et le concept pendant plus d’un an. J’étais tellement excitée de pouvoir enfin montrer ma danse dans une vidéo, et j’espère continuer à intégrer cela dans mes vidéos également.

Ses projets pour 2020

Aide-mémoire Showbiz: Vous avez gagné un nombre impressionnant de flux Spotify avec vos chansons. Ce type de réussite était-il l’un de vos objectifs? Sinon, quel est votre objectif avec la musique?

Joy Kate: Je suis tellement reconnaissant envers tous ceux qui ont diffusé ma musique. C’est vraiment incroyable de savoir que les gens résonnent avec mes hauts et mes bas personnels. Mon objectif avec ma musique est d’atteindre et de toucher le plus de gens possible et de continuer à faire ce que j’aime pour toujours.

Aide-mémoire Showbiz: Quels sont vos projets pour le reste de 2020?

Joy Kate: Pour le reste de 2020, je prévois de poursuivre mes études à l’Institut NYU Clive Davis pour la musique enregistrée et de continuer à écrire sur un EP très spécial que j’ai en préparation.