27 mèmes sauvages de la saison 3 de You qui vous feront ricaner de l’intérieur de la boîte en verre de Joe

Joe et bébé Henry ? Vous aimez tuer quelqu’un qui l’énerve ? L’icône elle-même Sherry Conrad ? Les mèmes de la saison 3 de You sont incroyables.

S’il y a une chose que nous savons être vraie à propos de Netflix Tu, c’est que les mèmes sont tout aussi bons que le spectacle réel. Et Tu la saison 3 nous a encore donné raison.

La troisième saison du Joe Goldberg Murder Show™️ voit toutes sortes de manigances se produire dans le nouveau quartier de Joe and Love. La boîte en verre est de retour, il y a un meurtre dans le premier épisode et Joe et Love sont à leur plus haut niveau.

Dans et parmi tout le chaos, cependant, il est encore temps pour d’innombrables mèmes sur Joe et sa casquette de baseball bleue bien-aimée, et Love et sa soif terrifiante et inextinguible de meurtre. Voici tout le meilleur Tu mèmes de la saison 3 jusqu’à présent …

AVERTISSEMENT : Spoilers pour Tu saison 3 à venir !

Vous mèmes de la saison 3: Toutes les meilleures réactions à Joe and Love. Image : Netflix

Une autre saison de mon couple Netflix déjanté préféré ? Cela ne me dérange pas si je le fais.

Joe Goldberg et cette casquette bleue sont l’un des meilleurs couples de la télévision.

Joe Goldberg : « Vous auriez pu respirer dans la direction de n’importe qui, mais VOUS avez respiré la MIENNE. Sommes-nous… des âmes sœurs ? »

Fille : « bonjour » Joe Goldberg : « Tu flirtes avec moi » – Kris Jenner🤺 (@_yourmumsfave) 15 octobre 2021

Et maintenant, le meilleur Joe Goldberg de Madre Linda dans son interprétation de « The Cell Block Tango ».

Baby Quarante Henry savait. Il sentit les vibrations.

QUI le fait comme Love Quinn ? QUI?

Cette thérapeute va avoir le choc de sa vie quand elle lira le dernier e-mail de Love.

Nous l’avons fait, nous l’avons fait Joe. Tu vas aller en prison pour un meurtre que j’ai commis x

Je vois ton seul cadavre sur le trottoir et je t’élève… un adolescent inconscient, deux adultes kidnappés avec des blessures par balle et DEUX cadavres !!

Si seulement Sherry ne s’était pas gratté le bras…

S’IL TE PLAÎT. JE VOUS EN SUPPLIE.

Ne ️pas ✍️ allez ✍️ au ️ au ✍️ sous-sol ✍️ avec ✍️ Love ✍️ Quinn.

Love Quinn m’a surpris en train de glisser! Ne la poursuivez PAS ! C’est sur MOI !

JUSTICE POUR L’AMOUR QUINN ! J’AI DIT CE QUE J’AI DIT !

Ça va, Théo ? Chéri?

Sherry Conrad vous a donné une masterclass de développement de personnage en 10 épisodes. UNE ICÔNE!

Tout était amusant et ludique jusqu’à ce que « l’exil » de Taylor Swift commence à retentir dans les haut-parleurs.

Comme je l’ai dit, le thérapeute va avoir besoin d’une thérapie après avoir lu l’e-mail de Love.

