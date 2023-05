Lennie James dit que l’histoire de Morgan se terminera par Fear the Walking Dead

Après Lennie James contribué à faire de Morgan Jones l’un des personnages les plus populaires du Les morts ambulants univers, le temps est venu de dire adieu. Revenons au tout premier épisode de Les morts-vivants, Morgan a joué un rôle central dans l’histoire, car lui et son fils ont été les premiers survivants rencontrés par Rick Grimes (Andrew Lincoln) au réveil au milieu d’une apocalypse zombie. James reviendrait plus tard en tant que Morgan dans les saisons suivantes avant de passer à la série dérivée Craindre le mort-vivantoù il est toujours l’un des principaux acteurs.





Le temps nous dira si Morgan arrivera à la fin de Craindre le mort-vivant vivant, mais dans tous les cas, les fans ne doivent pas s’attendre à revoir le personnage une fois la huitième et dernière saison de la série terminée. Étant donné comment d’autres Les morts ambulants les personnages ont des retombées à venir, la porte semble ouverte à James pour continuer en tant que Morgan, que ce soit en obtenant sa propre émission ou en apparaissant dans l’une des autres. Mais James lui-même arrête cela, car il dit qu’il a fini de jouer à Morgan après avoir terminé Craindre le mort-vivant. Comme l’acteur le dit à CBR dans une nouvelle interview :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« C’est tout pour moi. Il est là depuis assez longtemps. Pour que je reprenne le bâton, il faudrait que ce soit une histoire incroyable. Il faudrait que ce soit une situation où je ne pourrais pas revenir sur tous les épisodes qui J’ai fait jusqu’ici et j’ai dit: « Non, j’ai fait ça dans l’épisode tel ou tel dans la saison telle ou telle. » Je ne suis pas intéressé à me répéter avec Morgan pour le moment. Je pense que cela ternirait un peu son héritage. »

L’histoire de Morgan ne se terminera pas sans que le personnage ne revienne à ses racines dans Les morts-vivants. La bande-annonce de la saison 8 pour Craindre le mort-vivant a révélé que Morgan retournait dans le comté de King, en Géorgie, où il avait rencontré Rick au début de l’apocalypse. James taquine qu’il y a une raison solide pour laquelle Morgan retourne à l’endroit où il a perdu son fils il y a tant d’années.

« Il y a une raison pour que nous soyons là. Ce n’est pas aussi simple que les gens pourraient le penser. C’est fondamental pour qui Morgan est à ce moment particulier, qui il veut être et qui il a l’intention d’être. Je suis excité pour le fans qui connaissent la pertinence de l’endroit. Je suis ravi qu’ils voient ces épisodes. »

En relation: The Walking Dead: Dead City Trailer emmène Negan et Maggie dans les ruines de Manhattan





Les retombées de Walking Dead maintiendront la franchise en vie

AMC

Pendant ce temps, la franchise continuera avec plusieurs retombées en préparation. Une série limitée est en cours de tournage qui réunira Rick Grimes et Michonne (Danai Gurira), offrant une clôture aux histoires de ces personnages. Une autre série enverra Daryl Dixon (Norman Reedus) en France où il affrontera de tout nouveaux adversaires sans ses vieux amis à ses côtés. Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) feront également la une de leur propre spin-off à Manhattan, The Walking Dead : la ville morte.

La huitième et dernière saison de Craindre le mort-vivant sera présenté en première sur AMC et AMC + le dimanche 14 mai. Vous pouvez regarder une bande-annonce de la nouvelle saison ci-dessous.