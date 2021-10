La vie scandaleuse de Justin Hartley, Kevin Pearson dans This Is Us, la série acclamée Star+

C’est nous, de NBC, est devenue l’une des séries les plus appréciées de ces dernières années, mais malheureusement pour les fans, elle se terminera avec la première de la sixième saison. L’un de ses protagonistes est Justin Hartley, qui joue Kevin Pearson, et a apparemment des liens avec son personnage, puisque a eu une vie mobilisatrice au niveau de ses romances.

A 44 ans, il a traversé divers projets télévisuels, mais il s’est aussi marié trois fois dans sa vie et a même été au centre d’un scandale qui a suscité le regard des médias à l’époque. Sa première grande relation connue fut avec l’actrice Lindsay Korman, sa co-star dans Passions. Ils se sont rencontrés en 2003 et peu de temps après ils sont passés par l’autel lors d’une petite cérémonie. Ensemble Ils ont eu une fille, mais ont décidé de se séparer et ont actuellement un bon lien.

Après le premier échec amoureux, il a commencé à sortir ensemble Chrishell Stause, une autre star de la télévision locale, qu’il a rencontrée lors d’un rendez-vous à l’aveugle. En 2017, alors qu’ils se fréquentaient depuis quatre ans, ils ont dit oui en octobre de la même année lors d’une cérémonie à Malibu.. Comme il faisait déjà partie de C’est nous, ses camarades de classe Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown et Mandy Moore étaient présents pour le soutenir. Cependant, tout s’est très mal terminé.

Lorsque la romance semblait être à son meilleur avec six ans ensemble, la bombe a explosé et c’est Justin qui a demandé le divorce. Ce qui s’est passé exactement n’a jamais été connu, mais son ex-femme a donné sa version des événements à la télé-réalité Vendre des couchers de soleil et il a fait une catharsis révélant toute sa vie privée, quelque chose qui au fil des jours est devenu un scandale médiatique. Hartley le silence a été appelé et jusqu’à ce que Lindsay Korman, la mère de sa fille, est venue à sa défense.

Comme le fils de Jack et Rebecca dans la fiction, l’acteur reste impliqué dans des situations qui attirent l’attention des paparazzi, puisque peu de temps après son deuxième divorce, il a été photographié avec une femme dont l’identité a été connue plus tard. Elle était Sofia pernas, une actrice avec qui il a rencontré il y a des années et peu de temps après ils ont rendu leur romance publique. Ce qui frappe, c’est que Ils ont décidé de se marier en secret et, selon ses publications sur les réseaux, il a l’air très heureux Et il ne semble pas y avoir de nouvelle pierre d’achoppement dans sa vie amoureuse.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂