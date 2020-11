Chaque membre de BLACKPINK est un type de joueur différent – voici pourquoi ils sont tous uniques

BLACKPINK sont peut-être mieux connus pour leurs chansons à succès et leurs styles de mode emblématiques, mais ce n’est pas tout pour eux! Dans la vidéo «Fun Match» où les filles ont joué Champs de bataille de PlayerUnknown (PUBG) pour leur collaboration, il a été révélé qu’ils sont aussi de bons joueurs.

Ils ont chacun également des styles de jeu différents. Découvrez-les ci-dessous!

Tout d’abord, Jisoo est le joueur le plus compétent de BLACKPINK. Elle a toujours humblement refusé HeechulL’hypothèse qu’elle est la meilleure joueuse, expliquant qu’elle est plutôt têtue.

Peut-être pas le meilleur… juste têtu. Je vais courir, alors vous me couvrez. Je suis entrain de courir.

Peu importe à quoi ressemble le terrain de jeu, elle fera de son mieux pour obtenir des résultats optimaux.

Peu importe à quel point c’est dangereux, je vais aller dans cette maison et y chercher tous les objets.

Même ses membres ne pouvaient s’empêcher de louer son talent. Jennie a déclaré qu’elle était «née naturelle» chez PUBG qui avait les bases.

Avec l’aide de son sac de fournitures de niveau 3, Jisoo a échappé à la mort plusieurs fois.

Je suis resté en vie si longtemps à cause du sac.

Contrairement à Jisoo, Lisa n’est pas une joueuse dévouée. Sa force réside dans le fait d’être la meilleure pom-pom girl de BLACKPINK, en leur donnant les encouragements dont ils ont besoin pour gagner.

Les autres membres de la distribution ont félicité ses efforts, expliquant que c’était néanmoins un travail important: « Avoir une audience améliore vos performances ».

Ensuite, Jennie est l’autre membre de BLACKPINK qui joue souvent à PUBG. Elle n’est peut-être pas la meilleure personne de l’équipe, mais elle a déjà marqué suffisamment pour atteindre la première place.

Elle est le genre de personne qui compte beaucoup sur les autres, disant: « Mes coéquipiers m’ont porté ». En jouant dans une équipe plus tard dans la journée, Jennie est devenue si nerveuse qu’elle a accidentellement tué son coéquipier! Elle s’est tout de suite excusée gentiment et a continué.

Enfin, Rosé est le genre de joueur qui fait de son mieux mais qui n’est tout simplement pas né pour être un joueur. Elle a raconté la fois où elle pensait qu’elle allait bien… pour finir par mourir.

Il y avait des choses sur le sol et personne n’était autour de moi, alors j’ai tout ramassé avec joie. J’ai regardé de cette façon et j’avais l’impression que quelque chose bougeait là-bas, alors j’ai sorti des armes. J’ai tourné trois fois et c’était fini.

– Rose