Joshua Bassett a été hospitalisé avec « 30 % de chances de survie » et il a déclaré qu’il était « certain que le stress y était pour quelque chose ».

Joshua Bassett a parlé d’une expérience de mort imminente qu’il a eue la semaine de la sortie du « permis de conduire » d’Olivia Rodrigo.

Si vous ne saviez pas qui était Joshua Bassett l’année dernière, vous l’avez probablement découvert en janvier. Aussitôt que Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série L’actrice Olivia Rodrigo a sorti son single numéro 1 « Drivers License », des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le succès était qu’Olivia avait le cœur brisé après que sa co-star, Joshua, ait rompu avec elle et ait commencé à sortir avec Sabrina Carpenter.

Maintenant, Joshua a révélé qu’il était en fait hospitalisé quelques jours après la libération du «permis de conduire» et qu’il a failli mourir.

Joshua Bassett dit qu’il a failli mourir quelques jours après qu’Olivia Rodrigo a libéré son permis de conduire. Photo : Amy Sussman/KCA2021/Getty Images pour Nickelodeon, @joshuatbassett via Instagram

S’adressant à GQ, Joshua a déclaré qu’il « avait commencé à tomber très malade et que cela n’arrêtait pas de s’aggraver », deux jours après qu’Olivia a publié son « permis de conduire ». Il a ajouté: « Je pensais que c’était, comme, une intoxication alimentaire ou autre chose. C’est devenu pire, c’est pire, c’est pire, c’est pire ». Joshua a sorti son propre single « Lie Lie Lie » la semaine suivante, mais a été hospitalisé avec une « douleur inimaginable » ce jour-là.

Quant à la cause exacte, Joshua a déclaré: « Je suis sûr que le stress y a joué un rôle ». Cependant, il a découvert plus tard qu’il avait « un choc septique et une insuffisance cardiaque ». Il expliqua: « [The doctors] m’a dit que j’avais 30% de chances de survie. Ils m’ont dit que si je ne m’étais pas présenté à l’hôpital dans les 12 heures, j’aurais été retrouvé [dead] dans mon appartement. »

Joshua a déclaré qu’il « n’avait aucune énergie pour pouvoir se concentrer sur autre chose que de rester en vie ».

Au cours de l’interview, Joshua a également confirmé qu’il « ne plaisantait pas » sur sa sexualité lorsqu’il est sorti, après avoir qualifié Harry Styles de « chaud » dans une interview plus tôt cette année. Joshua a déclaré: « Même s’il y a des conséquences, je préférerais de loin faire face aux conséquences et vivre ma vérité plutôt que de vivre dans la peur. »

Joshua a continué à dire qu’il n’étiquetait pas sa sexualité mais qu’il était « heureux de faire partie de la communauté LGBTQ+ ».

