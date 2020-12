Le bureau



Elle est considérée comme l’une des meilleures séries comiques de l’histoire. À l’approche des vacances, dans Spoiler, nous voulons que vous passiez une semaine de Noël remplie de rires et de joie, et quelle meilleure façon d’y parvenir que de regarder un marathon avec les spéciaux de Noël de The Office.

Tous les épisodes de Noël de The Office à regarder sur Amazon Prime Video



1

FÊTE DE NOËL

Saison 2 – Épisode 10

Lorsque la fête de Noël de l’entreprise commence à paraître ennuyeuse, Michael décide de remonter le moral de ses employés en enfreignant les règles et en achetant de l’alcool. 2

À BENIHANA NOËL

Saison 3 – Épisode 10

Pam et Karen ouvrent leur propre comité du parti après s’être battues avec Angela. Maintenant, il y a deux partis et les employés sont divisés. Michael veut annuler Noël après la rupture de Carol avec lui. 3

NOËL MAROCAIN

Saison 5 – Épisode 10

Le bureau décide de célébrer Noël dans le meilleur style marocain. Dwight a un plan pour gagner de l’argent supplémentaire. Meredith est trop ivre. 4

PÈRE NOËL SECRET

Saison 6 – Épisode 13

Michael est jaloux parce que Phyllis est le Père Noël cette année. Pendant ce temps, Dwight reçoit un cadeau mystérieux. 5

NOËL CLASSIQUE

Saison 7 – Épisode 11

Holly retourne au bureau et Michael veut organiser la meilleure fête de Noël possible pour elle. Cependant, son illusion s’effondrera en apprenant qu’elle a un nouveau petit ami. 6

SOUHAITS DE NOËL

Saison 8 – Épisode 10

Andy veut que ce soit le meilleur Noël de tous les temps, alors il décide d’exaucer un vœu à tout le monde dans le bureau. Pendant ce temps, Robert California est très triste et décide de noyer ses peines à la fête.

