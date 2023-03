James Gunn démystifie la dernière rumeur de Superman: Legacy Casting mais fournit une mise à jour

Superman : Héritage est sur le point d’être écrit et réalisé par le talentueux James Gunn et cela a déclenché une frénésie en ligne avec des fans qui recherchent avec impatience des mises à jour sur le projet. Alors que des rumeurs circulent autour de choix de casting potentiels pour les personnages emblématiques de Clark Kent, Lois Lane et Jimmy Olsen, Gunn est récemment intervenu pour clarifier la situation, étouffant certaines spéculations. Avec le film encore à ses débuts, nous pouvons nous attendre à une vision nouvelle et captivante de l’histoire du super-héros bien-aimé, car l’esprit créatif derrière le gardiens de la Galaxie prête sa vision à l’univers DC. À une époque où la diversité et l’inclusivité occupent une place centrale, le prochain Superman : Héritage le film génère du buzz autour de ses choix de casting potentiels.

Un tweet en espagnol a récemment suscité des rumeurs concernant le casting du prochain film, Superman: Legacy, affirmant que les agences de talents avaient reçu des avis de casting pour certains personnages. Le tweet indiquait également que l’âge des personnages serait d’une vingtaine d’années et que le processus de casting serait ouvert aux acteurs de toutes les origines ethniques. Cependant, James Gunn a rejeté ces affirmations, déclarant: « Faux. Nous n’avons pas commencé le casting autre que de faire des listes, et ce n’est pas limité aux personnes dans la vingtaine. »





James Gunn dirigera Superman: Legacy, le coup d’envoi du nouvel univers DC

D’après le synopsis, Superman : Héritage ne sera pas une histoire d’origine mais se concentrera plutôt sur la lutte du personnage pour équilibrer son éducation humaine avec son héritage kryptonien. Le film explorera l’idée de Superman en tant qu’incarnation de la vérité, de la justice et de la gentillesse dans un monde qui considère souvent ces qualités comme démodées. L’approche unique du personnage ouvre de nouvelles possibilités de narration qui pourraient faire de Superman: Legacy une vedette dans le genre des films de super-héros. Découvrez le synopsis ci-dessous.

« Superman Legacy raconte l’histoire du voyage de Superman pour réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine en tant que Clark Kent de Smallville, Kansas. Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la manière américaine, guidé par la gentillesse humaine dans un monde qui voit la gentillesse comme démodé. »

Superman : Héritage est sur le point de lancer l’univers DC nouvellement recalibré, avec Gunn et Peter Safran en tête. Le film sera suivi d’une série d’autres projets DC, dont The Authority, The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing, Paradise Lost, Creature Commandos, une série Green Lantern intitulée Lanternes, et une série centrée sur Amanda Waller. La sortie du film est prévue pour le 11 juillet 2025, ce qui donne à l’équipe créative suffisamment de temps pour développer une vision unique et passionnante du personnage. Le succès du film sera un facteur crucial pour l’avenir de l’univers DC, et les fans espèrent que la nouvelle direction conduira à une série de films à succès qui rendront justice aux personnages emblématiques de l’univers DC.