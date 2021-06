Hugo Hammond de Love Island a abandonné son poste de professeur d’éducation physique selon ses anciens étudiants dans TikTok viral

Hugo était professeur d’éducation physique à la Blundell’s School dans le Devon.

Un certain nombre de TikToks viraux ont allégué que Île de l’amour Le candidat de 2021, Hugo Hammond, a abandonné son poste de professeur d’éducation physique pour apparaître dans l’émission.

Hugo, 24 ans, est l’un des 12 candidats inscrits au Île de l’amour villa le lundi soir (28 juin). Hugo est originaire du Hampshire, au Royaume-Uni, et il est le premier candidat handicapé à figurer dans la série.

Hugo est né avec un pied bot, qui survient lorsque le tendon d’Achille est trop court. Selon le NHS, la maladie affecte un bébé sur 1000 nés au Royaume-Uni, et elle est plus fréquente chez les garçons. Hugo a subi plusieurs interventions chirurgicales pour corriger son pied bot pendant sa jeunesse et cela n’est maintenant perceptible que lorsqu’il est pieds nus. Il marche aussi légèrement sur la pointe des pieds.

Hugo Hammond de Love Island a abandonné son travail de professeur d’éducation physique selon ses anciens étudiants dans TikTok viral. Photo : ITV, @minnieconibear via TikTok

Cela n’a certainement pas arrêté la carrière sportive d’Hugo, car le joueur de cricket passionné a représenté l’Angleterre dans de nombreuses compétitions sportives. Hugo était également professeur d’éducation physique à la Blundell’s School dans le Devon, obtenant son certificat d’études supérieures en éducation (PGCE) au Clyst Vale Community College.

« J’enseigne l’éducation physique au secondaire. J’adore mon travail. J’aime tous mes sports. C’est formidable de pouvoir transmettre cet enthousiasme à être physiquement actif à la jeune génération et j’espère qu’ils ressentent la même chose que je leur enseigne », a-t-il déclaré. de l’enseignement. Eh bien, il semble qu’il n’aime pas tant enseigner…

Jeudi 24 juin, un utilisateur de TikTok a accusé Hugo d’avoir dit qu’il se rendait à Londres, au lieu de le Île de l’amour, de quitter ses fonctions d’enseignant avant la fin du trimestre. Elle a partagé une vidéo dansant sur les « Bills Bills Bills » de Destiny’s Child avec la légende : « Quand votre professeur d’éducation physique de niveau A a menti sur le fait d’aller à Londres mais Île de l’amour. » En arrière-plan de la vidéo se trouve une image d’Hugo enseignant tirée de son Instagram.

Maintenant, plusieurs personnes se sont manifestées sur TikTok en prétendant être les anciens élèves de Hugo.

Ce ne serait pas la première fois qu’un Île de l’amour le candidat a fait son travail de jour pour avoir une chance dans l’émission, cependant. En 2019, Michael Griffiths aurait pris congé de son travail de pompier pour participer à l’émission à son insu. En conséquence, Michael a été rappelé au travail à la suite de la Île de l’amour final.

