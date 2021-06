Channing Tatum partage la première photo du visage de sa fille : « Tu es mon monde »

Quand il s’agit de sa fille, Channing Tatum n’a jamais hésité à partager de douces histoires, des photos adorables ou même le rare clip vidéo. Mais il y avait toujours une mise en garde – peu importe ce que le fier père a publié sur les réseaux sociaux, il n’a jamais révélé le visage d’Everly.

Jusqu’ici.

Jeudi, l’acteur est allé sur Instagram et a partagé une photo de lui avec son enfant de 8 ans, et c’était la première fois qu’il donnait à ses fans un aperçu complet de son « monde ».

La photo, prise sur une plage juste après le coucher du soleil, montre le duo papa-fille profitant d’un moment privilégié.

« Vous mes petits êtes tout ! » il a écrit dans la légende. « Tu es mon monde et mon cœur. »

Puis, continuant à s’adresser à elle directement dans le message, il a ajouté: « Vous regardiez la pleine lune sur cette photo et me racontiez la prophétie de la sirène de la pleine lune, puis nous avons couru dans l’eau et l’avons cherchée et joué avec lueur des bâtons dans l’eau de la nuit appelant les sirènes. tu as dit que tu as touché une sirène chauve et que tu as vu une queue.

Alors que les abonnés de Tatum ont été ravis de la publication, avec la star de « Running Wild », Bear Grylls, écrivant: « Tu es un père merveilleux », il est clair que l’homme de 41 ans ne se préoccupait que de l’opinion d’une personne – celle d’Everly.

« Haha un jour, vous lirez ceci et j’espère rire », a-t-il ajouté en fermant son message. « Nous nous amusons. »

La nature fantasque et l’esprit follement créatif d’Everly ont inspiré bien plus que ce message du père dévoué. En mai, il a publié un livre pour enfants qu’il a écrit pendant le verrouillage, et il a reconnu avoir passé du temps avec elle comme son inspiration pour « The One and Only Sparkella ».

« Les gars, je ne sais pas pour vous, mais les choses sont devenues un peu bizarres pour moi en quarantaine », a-t-il écrit dans un post Instagram annonçant le livre l’année dernière. « J’ai fini par m’enfermer accidentellement dans la chambre de ma fille de 7 ans. Et j’ai fini par trouver mon enfant intérieur. C’est donc ce que j’ai créé pour ma petite fille. D’après ce qui est, je suppose, la petite fille en moi. Merci d’avoir lu. »

Et maintenant, ses fans connaissent un peu mieux cette petite fille.

Tatum partage sa fille avec son ex-femme Jenna Dewan, qui a donné à ses propres fans et followers un aperçu d’Everly de profil le mois dernier, lors de vacances en Australie.