Dave Grohl sur les faibles attentes de Nirvana sur ‘Nevermind’

Septembre marquera les 30 ans de la sortie de « Nevermind », le deuxième album studio du groupe grunge emblématique Nirvana. Malgré le fait que ce matériau soit désormais considéré comme l’un des piliers du rock dans les années 90, Dave Grohl, qui était batteur pour le groupe, a récemment révélé que ses membres ne s’attendaient pas au succès présenté.

Lors d’une récente interview avec Uncut dans le cadre d’une rétrospective de « Nevermind » pour son anniversaire, Grohl assure qu’au moment où ses amis ont écouté l’album terminé, il a reçu toutes sortes de commentaires flatteurs, anticipant qu’ils seraient un groupe très réussi. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Angels & Airwaves confirment la sortie de leur sixième album

« Nous disions ‘Quoi ? De quoi parles-tu? Donita Sparks de L7 est venue et a dit que nous serions énormes. Mon vieil ami Barret Jones, avec qui j’ai grandi en Virginie, qui était musicien et producteur, a entendu Lithium et a dit que nous serions bien. Il pensait que ‘Lithium’ devrait être le premier single », a déclaré Grohl.

Ils avaient tous des pensées élevées et je me disais : « Eh bien, c’est bien qu’ils le disent, mais il n’y a aucune chance que cela se produise. »

Dave Grohl a poursuivi en disant qu’il était important de se souvenir du genre de musique qui était populaire à l’époque, citant des artistes comme Wilson Phillips, Mariah Carey ou Bon Jovi, « pas des groupes comme nous », dit-il. « Donc, il semblait invraisemblable que nous puissions être proches de ce genre de succès », a commenté le musicien.

Bien que le groupe ne croyait pas que l’album pourrait avoir un succès commercial, Grohl assure qu’ils savaient que leur son était adéquat. « Le groupe était en sécurité et les chansons de Kurt étaient vraiment géniales. Nous ferions une ou deux prises et peut-être un doublage supplémentaire ici et là. Kurt a fait le chant et c’était limpide et si puissant et mélodique et beau que tu en étais fier. Et nous l’étions définitivement ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Robert Smith parle de sa « querelle imaginaire » avec les Smiths

Dave Ghrol a récemment révélé que les membres restants de Nirvana se réunissaient régulièrement, ce qui a conduit à des sessions d’enregistrement « vraiment cool », bien qu’il exclue la possibilité qu’ils décident de sortir un nouvel album sous le nom du groupe. .