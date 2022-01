Joseph Baena révèle les conseils d’acteur de papa Arnold Schwarzenegger

Joseph Baena a commencé à suivre les traces de son père Arnold Schwarzenegger en se lançant dans sa propre carrière d’acteur, et cela aide certainement d’avoir une star hollywoodienne vétéran comme parent pour aider à offrir des conseils utiles. Commençant à peine sa propre incursion dans le métier d’acteur, Baena a filmé quelques rôles pour certains projets de films à venir, et il semble que nous le verrons peut-être sur grand écran assez tôt. Peut-être était-ce le destin en tant que fils de Schwarzenegger.

Parlant d’être le fils d’Arnold sur le podcast Unwaxed, Baena a ouvert les discussions qu’il avait eues avec son père sur le jeu d’acteur. Avec Baena obtenant plus de rôles, Schwarzenegger a souligné l’importance de pratiquer ses lignes jusqu’à ce qu’il puisse les réciter tout en effectuant d’autres tâches quotidiennes banales, et même si ce sont des choses que Baena a l’impression de savoir déjà, c’est un bon conseil car cela fonctionne vraiment. Du podcast :

« Mon père me donne vraiment le plus, pas générique, parce que c’est comme un très bon conseil, mais c’est comme, ‘Aw, je sens que je le savais déjà.’ Comme avec le jeu d’acteur et tout ça, c’est toujours une question de répétitions. Juste s’entraîner, s’entraîner jusqu’à ce que tu puisses le dire. Tout le monde vient toujours à moi comme, ‘Comment apprenez-vous toutes ces lignes ?’ Je me dis : ‘Eh bien, c’est grâce aux répétitions et c’est ce que mon père m’a dit.’ Une fois que vous êtes capable de dire ces lignes pendant que vous lavez la vaisselle, faites votre lessive, quelqu’un essaie de vous interrompre, alors vous pouvez les dire n’importe quand. , les caméras, se déplaçant, peut-être que votre partenaire de scène manque une ligne ou quelque chose et que vous devez améliorer très rapidement, une voiture passe, alors ils doivent la couper juste là. Vous n’avez qu’à rouler avec.

Joseph Baena cherche à se faire sa propre marque à Hollywood

Auparavant, Baena a joué le premier rôle joué par son père dans Terminateur 2 pour un court métrage reprenant une scène clé de la suite bien-aimée. Les images montrent à quel point Baena ressemble à son père, car il est clair pour les téléspectateurs qu’ils regardent effectivement le fils du Terminator.

Le remake de la scène a dû également donner à Baena le virus d’acteur, car il poursuit sa carrière d’acteur depuis. Il a des rôles dans des films à venir comme Char avec John Malkovich et Rosa Salazar; Intimidateur élevé avec Betsy Russell et Taylor Jabara ; et Rencontres avec Madison McKinley et Sade Katarina.

Pendant ce temps, le père de Joseph, Arnold Schwarzenegger, poursuit sa propre carrière d'acteur et ne prévoit pas de ralentir de si tôt. L'homme de 74 ans joue le président dans la suite de la comédie d'arts martiaux à venir Kung furie 2. Il exprime également le personnage principal de la nouvelle série de dessins animés Maternelle de super-héros. Inspiré par Flic de la maternelle, le rôle que Schwarzenegger a surnommé son préféré, l'acteur avait créé la série avec Stan Lee avant la mort de Lee. Il a été créé sur le service de streaming Kartoon Channel en 2021.









