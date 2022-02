Spider-Man: les écrivains de No Way Home discutent de l’avenir de Venom dans le MCU

Spider-Man : Pas de retour à la maison les écrivains Erik Sommers et Chris McKenna ont taquiné l’avenir de Tom Hardy’s Venin dans l’univers cinématographique Marvel. La scène finale post-générique à la fin de Spider-Man : Pas de retour à la maison a montré Eddie Brock de Hardy perdant lentement la tête après s’être retrouvé transporté du Sony-Verse au MCU. Après avoir été soudainement renvoyé dans son univers, Brock laisse derrière lui une petite cuillerée du symbiote Venom, qui, selon Erik Sommers, était destinée à taquiner le conflit éventuel de Venom avec Spider-Man de Tom Holland.

« Cela laisse la porte ouverte à des possibilités. Au lieu de simplement le voir revenir en arrière et de ne voir aucun symbiote. Cela permet donc simplement des possibilités passionnantes à l’avenir. »

Cependant, alors que le petit globe de symbiote pourrait conduire à quelque chose de plus pour Venom et ses aventures dans le MCU, Spider-Man : Pas de retour à la maison le co-auteur Chris McKenna a admis que ce que cela pourrait impliquer est bien au-dessus de leur niveau de rémunération. S’exprimant lors du récent IGN Fan Fest, il a ajouté…

FILM VIDÉO DU JOUR

« Je n’en ai aucune idée. C’est au-dessus de notre niveau de rémunération. Nous faisons partie d’un univers plus grand et plus vaste dont nous ne sommes pas les dieux, nous ne sommes que des mortels. Je pense que c’était une idée amusante que le sixième [member of] le Sinister Six est coincé dans un bar et n’en sort pas, mais peut-être laisse-t-il un petit quelque chose derrière lui. Encore une fois, nous ne sommes pas maîtres de ce cours de cette prochaine aventure. »

Spider-Man : Pas de retour à la maison libère le multivers sur le MCU, amenant plusieurs méchants d’autres franchises dans le monde de Peter Parker de Tom Holland. Alors que les goûts d’Electro et The Green Goblin ont causé à Parker toutes sortes de maux de tête et de chagrin, c’était une piqûre finale amusante de voir Venom, l’un des plus grands ennemis de Spider-Man, n’avoir aucun impact sur les événements. Pour l’instant, du moins…

Attendez-vous à voir Spider-Man et Venom entrer en collision dans un prochain épisode





Bandes dessinées Marvel

Bien qu’Erik Sommers et Chris McKenna ne semblent pas être plus sages en ce qui concerne Venin À l’avenir, le public peut être assez confiant en supposant que le méchant symbiotique et Spider-Man finiront par entrer en collision sur grand écran. Mis à part la taquinerie évidente à la fin de Spider-Man : Pas de retour à la maisonle président de Marvel Studios, Kevin Feige, a depuis expliqué pourquoi le moment est venu de réunir les personnages.





« Vous regardez les connotations comiques évidentes entre Venom et Spider-Man et c’est inhérent », a déclaré Feige en décembre. comme il est devenu Venom, alors la question évidente est alors : ‘Comment pouvons-nous commencer à les fusionner ?' »

Grâce aux réalisations financières impressionnantes du premier Venin et le récent Venom : qu’il y ait carnage, Venin 3 est presque garanti, avec Amy Pascal de Sony disant qu’ils sont maintenant dans les « étapes de planification » du threequel.

L’univers partagé de Sony se poursuivra avec le prochain Morbius. Avec Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson, Morbius devrait sortir aux États-Unis le 1er avril 2022.









Expliqué : comment s’appelle l’espèce de Yoda ? Avec l’apparition de Grogu dans The Mandalorian, il est clair que Yoda n’est pas le seul de son espèce. Cela conduit à des questions sur l’espèce de Yoda.

Lire la suite





A propos de l’auteur