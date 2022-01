 »Bad Bunny: World’s Hottest Tour » la tournée qui ramènera le méchant lapin au Mexique

Après trois ans d’absence en terres mexicaines, l’artiste le plus écouté de 2021 dans le monde entier, mauvais lapin, vient d’annoncer qu’il se rendra au Mexique. Dans le cadre de sa nouvelle tournée latino-américaine, l’artiste reggaeton emmènera son spectacle à Stade aztèque.

Promu par Live Nation et CMN, »Bad Bunny: la tournée la plus chaude du monde », débutera le 5 août au Campus Stadium d’Orlando et fera 15 arrêts à travers les États-Unis, dont le Yankee Stadium de New York, le Hard Rock Stadium de Miami et le Fenway Park de Boston.

A travers son compte Instagram officiel, et à travers une vidéo en compagnie de sa petite amie Gabriela et de l’acteur espagnol mario maisons, le « méchant lapin » a annoncé qu’il viendrait au Mexique dans les villes de Monterey et la Mexico. Cette nouvelle a suscité de grandes attentes parmi ses admirateurs, puisqu’ils attendent depuis plusieurs années la visite de l’artiste, notamment dans divers endroits d’Amérique latine comme le Panama, le Guatemala, le Salvador, le Pérou et le Chili.

Les premiers billets seront mis en prévente mercredi (26 janvier) à 12h via worldshottesttour.com, et seront mis en vente au grand public le vendredi 28 janvier, également à 12h. Pour le moment, il n’y a pas encore de dates officielles pour ventes de billets au Mexique, mais les concerts seront les 3 décembre au stade BBVA de Monterrey et le 9 décembre au stade Azteca de CDMX.

Benito Martínez Ocasio, du vrai nom de Bad Bunny, était l’artiste latin le plus vendu en 2021 pour la troisième année consécutive, selon les données du MRC, et l’artiste avec le plus de streaming mondial sur Spotify pour la deuxième année consécutive. Il est également le premier à placer un album entièrement en espagnol au numéro 1 du Billboard 200.

De même, en 2021, il a vendu 480 000 billets et levé 84 millions de dollars en une seule journée lorsque sa tournée a été mise en vente. »La dernière tournée mondiale 2022 », battant la tournée la plus vendue sur Tickemaster, battant »En fuite II » à partir de Beyoncé Oui Jay Z en 2018.