Tom Holland n’est plus dans Marvel ? : les fans de Stranger Things demandent un acteur de la série en tant que nouveau Spider-Man

Tom Holland est l’un des acteurs les plus aimés de Marvel, mais apparemment, son cycle est terminé. Découvrez quel membre de choses étranges pourrait le remplacer.

©IMDBTom Holland dans Spiderman

Le moyen de Tom Hollandpour merveille il a simplement été en proie au succès. L’acteur est arrivé dans la franchise alors qu’il n’avait que 19 ans, devenant la grande trouvaille du studio et n’a cessé de réussir. Son interprétation comme homme araignée Cela l’a catapulté à la renommée internationale et l’a conduit à être tenu dans la plus haute estime par les fans de ces super-héros. En fait, dans Spider-Man : Pas de retour à la maison il a cimenté son rôle en montrant une version plus adulte de son personnage.

Tel est ainsi de nombreux fans veulent continuer à voir Tom Holland dans la peau de Peter Parker, mais la réalité est que l’avenir des Britanniques dans le MCU reste incertain. Bien que de Marvel et Sony ont confirmé qu’il y aura une nouvelle trilogie de Spider-Man et Tom, en principe, y sera, les propos de l’interprète ont dérouté tout le monde. Eh bien, plus d’une fois, il a assuré qu’il voulait faire une pause dans sa carrière.

En ce moment, il enregistre une série pour Apple TV et selon ses dernières interviews, cela pourrait être son dernier travail, au moins pour un moment. Aussi, avant la sortie de Pas de retour à la maison manifesté avant date limite qui considérait ce long métrage comme le dernier. « Pour moi en tant qu’acteur, il y avait un sentiment dans Spider-Man: No Way Home que c’était la dernière fois que je pouvais mettre le costume, donc une grande partie de cette excitation venait du simple fait de dire au revoir, qui est l’un des thèmes. film majeurétaient ses mots exacts.

Ainsi, dans ce qui est défini L’avenir de Tom Holland chez Marvelfans de choses étranges Ils ont déjà trouvé leur remplaçant. Avec la première de la quatrième saison, qui est déjà un succès dans Netflixles spectateurs ont vu dans Joe Keery, qui joue Steve Harrington, une certaine ressemblance avec le Spider-Man d’Andrew Garfield. Ainsi, via Twitter, ils ont créé un hashtag avec ladite demande : #JoeKeeryForSpiderMan dit la demande.

Cependant, il convient de noter que Marvel et Sony continuent de miser, du moins pour l’instant, sur Tom Holland et aussi, Joe Keery il a déjà 30 ans, ce qui est loin de l’âge prédéterminé pour être sélectionné. Eh bien, dans le cas de Tobey Maguire qui était le premier Peter Parker, il avait 25 ans quand il a commencé, Andrew Garfield 27 et Holland seulement 19. C’est-à-dire que ce dernier est encore, pour le moment, la meilleure option pour le personnage. , notamment à cause de son apparence physique.

