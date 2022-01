Qui est ‘Griselda Blanco’, la chef du cartel de Medellín interprétée par Sofía Vergara

Sofia Vergara jouera la première trafiquante de drogue, ‘Griselda Blanco’ qui a découvert le camion de Pablo Escobar Gaviria afin qu’il puisse construire son empire de la drogue. Dans la série, elle s’appelait Griselda Blanco et elle était connue sous le nom de « La marraine ou la veuve noire ».

Le personnage que Vergara donnera vie comptera six épisodes de 50 minutes et pourra être vu sur Netflix. Pour l’instant, l’entreprise ne faisait que promouvoir l’image de Vergara en tant que Blanc. L’année dernière, l’actrice avait révélé lors du lancement du projet :

« Griselda Blanco était un personnage exubérant, dont les tactiques impitoyables mais ingénieuses lui ont permis de diriger un empire d’un milliard de dollars des années avant la plupart des piliers masculins les plus notoires que nous connaissons bien », a-t-il noté.

C’est le premier regard sur Sofía Vergara dans « Griselda », une mini-série qui raconte l’histoire de Griselda Blanco, qui a créé l’un des cartels les plus connus de l’histoire. pic.twitter.com/nzqwweLc8H – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT)

19 janvier 2022

Qui était Griselda Blanco ?

Griselda Blanc Elle est née en 1943 et est la première femme colombienne au monde entre les années 1980 et le début des années 2000. Elle a transporté de la drogue de Colombie aux États-Unis et a été accusée de plus de 200 décès. À l’époque, elle était la femme la plus riche du monde : sa valeur nette estimée était de plus de 2 milliards de dollars. Il était une personne essentielle dans les guerres des Cocaine Cowboys à Miami.

A 18 ans, elle s’enfuit avec sa mère après avoir été violée par son beau-père. Elle a épousé Carlos Trujillo, son premier mari, avec qui elle a eu trois enfants qu’ils ont appelés Uber, Osvaldo et Dixon. Trujillo a dû fuir, car Blanco a menacé de le tuer s’il continuait avec elle.

Griselda White.

En avril 1975, Griselda Blanco a été inculpée de complot fédéral de trafic de drogue, avec 30 de ses subordonnés, à l’époque la plus grande affaire de trafic de cocaïne de l’histoire. Blanco s’est enfuie en Colombie avant de pouvoir être arrêtée, mais à la fin des années 1970, elle est retournée à Miami.

Blanco est mort après avoir reçu une balle dans la tête par un motocycliste, à Medellín, en Colombie. Un hombre armado de 25 años de edad se bajó de la parte trasera de una moto fuera de la tienda, sacó una pistola y disparó dos veces a Blanco en la cabeza, para luego salir con calma caminando de regreso a su moto y desaparecer de la ville. Elle a été emmenée à l’unité intermédiaire de Belén, où elle est décédée à l’âge de 69 ans.

Qui est Sofía Vergara en dehors de la fiction ?

sophie vergara Elle est une actrice et mannequin colombienne. Elle est devenue l’une des actrices les mieux payées du monde du théâtre américain. Après avoir rencontré un agent de publicité, elle était l’un des modèles les plus célèbres et les plus demandés en Colombie.

Le rôle qui l’a rendue célèbre et couronnée de succès est celui de Gloria dans la série « Modern Family », pour ABC. Avec ce rôle, elle a remporté plusieurs prix, nominations et s’est imposée comme l’une des meilleures actrices des comédies actuelles.



