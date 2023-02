Quel âge a Bella Ramsey et quels sont ses meilleurs films et séries

L’adaptation de »Le dernier d’entre nous » sur HBO a sans aucun doute été l’une des plus grandes sorties de mémoire récente, beaucoup la considérant comme la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps. Alors que la franchise avait déjà un large public, les performances de ses acteurs principaux, Pierre Pascal et Bella Ramseyont été ce qui a retenu l’attention du public.

Alors que beaucoup reconnaîtront déjà Pascal pour son travail sur les séries »Narcos » et »The Mandalorian », d’autres ne connaissent Ramsey que pour son rôle actuel d’Ellie. Pourtant, la jeune comédienne, âgée de seulement 19 ans, a déjà participé à de grands projets avant »The Last of Us », ayant même joué un rôle dans la série acclamée »Game of Thrones ».

Ici, nous avons une liste des films et séries précédents auxquels Bella Ramsey a participé.

Game of Thrones

En 2016, Bella Ramsey a participé à »Game of Thrones » en incarnant Lyana Mormont, un personnage qui a eu un rôle récurrent de la saison 6 à 8, étant la jeune fille qui dirigeait la Maison de Mormont, et qui assistait régulièrement aux réunions de la maison. pour représenter sa famille et son peuple.

Le personnage de Ramsey s’est démarqué comme une dirigeante féroce qui, malgré sa jeunesse, n’avait pas peur de dire ce qu’elle pensait et de prendre des décisions difficiles, de sorte que de nombreux téléspectateurs ont commencé à se demander qui était la jeune actrice qui avait une forte présence dans chacune de leurs interactions à l’écran. . C’est sans aucun doute le rôle qui a catapulté la carrière de Ramsey vers différentes productions.

La pire sorcière







Ramsey a également participé à la série »The Worst Witch » de la CBCC, jouant Mildred Hubble, une fille normale qui arrive soudainement à l’Académie des sorcières de Miss Cackle. L’émission est basée sur le roman de l’émission publié en 1974 par Jill Murphy, Ramsey ayant 13 ans au moment de l’enregistrement. L’émission est arrivée sur la plateforme Netflix fin 2017.

Judy







film biographique de judy guirlande où Ramsey a joué sa fille, Lorna Luft. Ici, nous l’avons vue interagir avec le rôle principal de Renée Zellweger, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance. C’était la première apparition de Ramsey sur grand écran, ce qui l’a amenée à être vue par des téléspectateurs plus âgés qui n’étaient pas au courant de son travail à la télévision.

Catherine dite Birdy







Comédie mettant en vedette Ramsey et réalisée par Léna Dunham. Ce rôle a mis en valeur le côté comique de Ramsey, révélant qu’elle pouvait faire du bon travail dans n’importe quel genre, jouant Lady Catherine/Birdy, une adolescente de 14 ans vivant dans le Lincolnshire du XIIIe siècle. étaient Billie Piper, Andrew Scott et Lesley Sharp.

hilda







Ramsey donne la voix du personnage principal de la série animée Netflix » Hilda » dans sa langue originale, une histoire qui suit une fille courageuse aux cheveux bleus qui voyage d’une maison dans le désert à une ville pleine de nouveaux amis et curieux créatures. .