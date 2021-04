Johnny Depp réapparaîtra à Barcelone pour présenter son nouveau film

Johnny Depp réapparaîtra en première page et fera l’objet de flashs de photographes, mais pour la première fois depuis longtemps ce ne sera pas à cause de son procès avec son ex-femme Amber Heard. L’acteur de 57 ans retournera là où il se sent le plus à l’aise et sera entouré d’autres stars de cinéma parce que Il réapparaîtra publiquement lors d’un événement cinématographique important à Barcelone. De quoi s’agit-il?

Le protagoniste de Pirates des Caraïbes s’envolera pour la capitale catalane pour participer à la Barcelona International Film Festival-Sant Jordi (BCN Film Fest) qui se tiendra du 15 au 23 avril. Ce sera la cinquième édition d’une rencontre qui propose mettre en valeur les productions liées au sens large à la littérature et / ou à l’histoire. Cette année, il sera réalisé dans le cadre de mesures sanitaires strictes et de capacité réduite par le coronavirus.

Quel est le dernier film de Johnny Depp?

Deep a été convoqué pour présenter le film Le photographe de Minamata. C’est un film réalisé par Andrew Levitas, se mettant en vedette aux côtés de Bill Nighy. La production raconte l’histoire de Eugène Smith: un photojournaliste entré dans la ville de Minamata en 1971 pour dépeindre les ravages causés par l’empoisonnement au mercure. Le film est sorti en salles aux États-Unis et au Royaume-Uni en février, tandis qu’en Espagne, il le fera le 30 avril.







Ce sera la réapparition publique de l’artiste après la Festival du film de Zurich Octobre 2020. Un mois plus tard, il a perdu le procès avec The Sun et ses problèmes dans l’industrie se sont aggravés lorsqu’il a été renvoyé de Bêtes fantastiques 3. Ces dernières semaines, il a ajouté un nouveau revers judiciaire parce qu’il avait fait appel de la décision contre le journal britannique, mais sans succès.

En plus de l’acteur Willy Wonka, le BCN Film Fest mettra en vedette d’autres invités internationaux de renom. Parmi eux se trouvent: Isabelle Huppert et Jean-Paul Salomé (Mama Maria), Fernando Trueba et Javier Cámara (L’oubli que nous serons), Carmen Chaplin (Le garçon – Colloque Chaplin), Steven Bernstein (Dernier appel), Mariana Barassi et Clara Lago (Chronique d’une tempête).