Tiger Woods a conduit près de deux fois la limite de vitesse en cas d’accident, mais pas avec les facultés affaiblies, selon les responsables de LA

Tiger Woods accélérait, conduisant au moins 84 mi / h dans une zone de 45 mi / h, lorsqu’il s’est écrasé dans le sud de la Californie plus tôt cette année, ont annoncé mercredi les autorités.

Sa voiture roulait entre 84 et 87 mi / h le 23 février lorsqu’il a écrasé son SUV Genesis GV80 à Rolling Hills Estates, une région de banlieue pittoresque et riche du sud du comté de Los Angeles, a déclaré le shérif Alex Villanueva aux journalistes.

Woods, 45 ans, roulait toujours à 120 km / h lorsqu’il a heurté l’arbre, envoyant son SUV dans les airs, a ajouté Villanueva.

Les officiels n’ont trouvé aucun signe de déficience et aucune accusation ne sera déposée contre le golfeur.

Woods a déclaré aux députés présents sur les lieux qu’il ne se souvenait pas avoir pris le volant, selon les archives.

Le département du shérif n’a pas transmis de dossier pour d’éventuelles poursuites aux procureurs du comté de LA et le shérif Villanueva a été critiqué pour avoir si rapidement qualifié l’accident de « purement accident ».

Les enquêteurs ont également fait l’objet d’un examen minutieux pour ne pas avoir obtenu de mandat de perquisition pour les échantillons de sang de Woods, ce qui aurait pu détecter des preuves de drogue, d’alcool et de facultés affaiblies.

Le célèbre golfeur s’est inscrit dans une clinique en 2017 pour obtenir de l’aide pour faire face à l’utilisation de médicaments sur ordonnance après avoir été accusé de DUI en Floride.

Les détectives du shérif du comté de LA ont obtenu un mandat de perquisition pour l’enregistreur de données, ou boîte noire, pour le SUV total de Woods dans l’accident de février.

L’épave de février était le deuxième accident de voiture le plus connu de la carrière de conducteur de Woods. Il s’est écrasé devant son domicile en Floride le soir de Thanksgiving 2009, dans un accident qui a par inadvertance éclairé plusieurs relations extraconjugales et mis fin à son mariage avec Elin Nordegren.

Woods a remporté 82 tournois, à égalité pour le plus dans une carrière avec Sam Snead, dans l’une des plus grandes carrières du golf.

Mais le crash de février a soulevé plus de doutes sur l’avenir de Woods et ses chances de battre l’un des records les plus sacrés du golf: les 18 grands championnats de tournois remportés par Jack Nicklaus.

Lorsqu’un Woods de 32 ans a remporté l’US Open 2008 à Torrey Pines, son 14e titre majeur, la marque de Nicklaus semblait être à portée de main.

Mais Woods a été ralenti par l’âge et les blessures, ce qui n’a conduit qu’à une autre grande victoire, sa très célèbre victoire aux Masters 2019.

La première manche du Masters, sans Woods, débutera jeudi à Augusta National en Géorgie.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.