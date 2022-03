Android 13 vous avertira lorsqu’une application déchargera votre batterie en arrière-plan

in

L’une des nouveautés d’Android 13 vous aidera à économiser la batterie, en vous informant des applications qui utilisent la batterie en arrière-plan.

Petit à petit, nous apprenons à connaître de nouveaux détails sur Android 13, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation de Google. Passant en revue certaines des nouvelles fonctionnalités incluses dans la deuxième version pour les développeurs d’Android 13, une nouvelle version a été découverte. changement importantce qui pourrait mettre fin à jamais au applications consommant trop de batterie en arrière-plan.

Le changement a été découvert par 9to5Googleoù ils ont expliqué comment cette option fonctionnera-t-ellevisant à améliorer la consommation énergétique de nos appareils et, de cette façon, prolonger l’autonomie.

Avec Android 13, vous pouvez garder à distance les applications gourmandes en énergie en arrière-plan

Apparemment, Android 13 a introduit un nouveau type de pain grilléqui alertera l’utilisateur lorsqu’une application consomme beaucoup d’énergie en arrière-plan.

Dans la documentation destinée aux développeurs, il est précisé que une notification apparaît lorsque l’application consomme une grande quantité de batterie de l’appareil pendant une période de 24 heures.

Il convient de noter que, selon ladite documentation, la notification apparaîtra sur tous les appareils Android 13quelle que soit la version du système ciblée par l’application.

De plus, une autre notification apparaîtra si un processus reste en l’exécution au premier plan pendant longtemps, consommer la batterie de l’appareil. Taper sur la notification ouvre le nouveau menu des applications activesqui vous permet de gérer les processus et de mettre fin à ceux qui sont en cours d’exécution depuis un certain temps.

Cependant, il convient de noter que certaines applications seront exclues de ces types de notifications, telles que applications préinstallées dans le systèmeou ceux qui sont nécessaires pour faire fonctionner d’autres appareils –par exemple, WearOS–.

Ces fonctions arriveront avec la mise à jour vers Android 13, prévue pour la fin de l’été cette année.

Rubriques connexes: androïde 13

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂