"Un chant de noel": 7 films sur les trois fantômes de Noël

« A Christmas Carol » de Charles Dickens fait simplement partie de la saison de l’Avent pour vous? C’est la même chose pour nous – après tout, l’histoire du poing serré Ebenezer Scrooge, qui reçoit la visite de trois fantômes la veille de Noël, est un véritable succès de Noël à la télévision depuis des générations. Dans ce qui suit, nous vous dirons lesquelles des nombreuses adaptations cinématographiques appartiennent à nos sept favoris personnels.

Par Margarete Hayduk

« Une histoire de Noël » (1951)

La version humoristique en noir et blanc avec Alastair Sim est l’une des adaptations cinématographiques les plus connues et les plus populaires de « A Christmas Carol ». Le film de Brian Desmond Hurst adhère étroitement à la littérature. Une des rares exceptions: le film accorde une attention particulière au passé d’Ebenezer Scrooge et ajoute donc également un nouveau personnage: le gourmand M. Jorkin, employeur du jeune personnage principal.

Informations utiles: Ebenezer Scrooge reçoit d’abord la visite de son partenaire commercial décédé Jacob Marley dans le livre et dans le film. Dans « A Christmas Story », l’acteur Michael Hordern n’était même pas sur le plateau lorsque la scène a été tournée. Il a été techniquement ajouté plus tard. Une apparence vraiment fantomatique.

« Le conte de Noël de Mickey » (1983)

Un classique comme « A Christmas Carol » de Dickens est également amusant en version animée. Surtout quand le riche canard Dagobert Duck donne le grincheux Scrooge et que le pauvre Mickey Mouse doit souffrir de lui. L’ensemble du casting du court métrage d’animation d’à peine 25 minutes se compose de personnages de Disney. Jiminy Cricket de « Pinocchio » est le fantôme de Noël passé, le géant de « Mickey et le haricot » est le fantôme du présent et le chat Karlo est le fantôme de Noël à venir.

Informations utiles: « Mickey’s Christmas Tale » est le premier court métrage de Mickey Mouse en 30 ans. La souris a été vue pour la dernière fois dans « The Simple Things » à partir de 1953.

« Les fantômes que j’ai appelés … » (1988)

Oui, nous le saurons avant que tous les érudits littéraires ne se lèvent avec indignation: la version avec Bill Murray n’est pas exactement l’une des adaptations cinématographiques les plus précises de l’œuvre de Charles Dickens, mais c’est juste amusant. Notamment à cause des vibrations des années 80 et du look yuppie. L’histoire tourne autour du président de la chaîne de télévision Francis Cross, qui place le succès et la fortune au-dessus de tout.

Comme son modèle littéraire, il est hanté par trois fantômes à Noël et ils se comportent plutôt bizarrement: un chauffeur de taxi tapageur, une fée puissante et une faucheuse silencieuse avec un moniteur au lieu d’un visage sont censés convertir le paquet dégoûtant. Est-ce que ce sera quoi?

Bon à savoir: En plus de Bill Murray, tous ses frères (John, Joel et Brian-Doyle) peuvent être vus dans le film.

« L’histoire de Noël des Muppets » (1992)

L’adaptation musicale des Muppets n’est certainement pas appréciée uniquement par les enfants. Bien que la production de Walt Disney soit largement basée sur le livre, elle a également introduit de nouveaux personnages et a donné à l’histoire une mise à niveau Muppet. Hormis Ebenezer Scrooge (le lauréat d’un Oscar Michael Caine est convaincant sur toute la ligne), son neveu Fred, la chérie d’enfance Belle et quelques figurants, les poupées ont les rênes entre leurs mains. Le résultat: un spectacle coloré, joyeux et parfois plein d’action qui met en appétit pour Noël.

Bon à savoir: Dans une interview accordée à The Guardian en 2015, le réalisateur Brian Henson a révélé que la première réaction de Michael Caine à se voir offrir un rôle était: « J’agirai dans ce film comme si je travaillais avec la Royal Shakespeare Company. Je ne clignerai jamais des yeux, je ne serai jamais impoli Je jouerai Scrooge comme si c’était un rôle absolument dramatique et comme s’il n’y avait pas de poupées autour de moi. «

« Un chant de Noël – La nuit avant Noël » (1999)

Il était professeur X, il était le capitaine Jean-Luc Picard, il était le roi Richard – et il était Scrooge: Patrick Stewart a également participé à un film « A Christmas Carol ». L’acteur avait déjà été à Broadway et à Londres avec la pièce emblématique. Dans le film, il dépeint habilement le personnage au cœur froid, qui est de plus en plus en proie à des doutes. Cette adaptation cinématographique de l’histoire de Noël a beaucoup d’ambiance old-school, mais a aussi des moments sombres.

Bon à savoir: Contrairement à de nombreuses adaptations cinématographiques, « A Christmas Carol – The Night Before Christmas » contient des scènes qui autrement ne trouveraient pas leur chemin devant la caméra. Celles-ci incluent les séquences dans le phare et celles avec des mineurs et des marins sur un bateau.

https://www.youtube.com/watch?v=5lkHQPVS-YQ



« Une histoire de Noël de Disney » (2009)

Un autre incontournable du prochain marathon cinématographique « A Christmas Carol » en décembre est le travail de stars de Robert Zemeckis. Le film d’animation 3D utilise la technologie de capture de performance pour mettre en scène des acteurs tels que Jim Carrey, Gary Oldman et Colin Firth. Cela seul serait une raison de se pencher sur cette adaptation. Heureusement, il y en a d’autres, comme les plongées caméra pleines d’action et l’humour.

Bon à savoir: Dans cette sombre adaptation de « A Christmas Carol » de Charles Dickens, Jim Carrey joue non seulement Ebenezer Scrooge (dans différentes phases de la vie), mais aussi les trois esprits de Noël.

« Charles Dickens: L’homme qui a inventé Noël » (2017)

Il existe une douzaine d’adaptations cinématographiques des classiques de Noël de Dickens. Mais comment l’écrivain britannique a-t-il eu l’idée de « A Christmas Carol »? Le biopic « Charles Dickens: L’homme qui a inventé Noël » répond à cette question. Dickens (Dan Stevens) est un auteur à succès depuis 31 ans, mais il ne réussira tout simplement pas dans le prochain grand succès. Puis l’idée de Scrooge (Christopher Plummer) surgit, mais son personnage développe sa propre vie.

Bon à savoir: À 87 ans, Christopher Plummer est le plus ancien acteur de Scrooge de tous les temps. En 2002, il a joué dans l’adaptation cinématographique de Dickens de « Nicholas Nickleby ».