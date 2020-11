iPhone 12: quel nouveau modèle a la plus longue durée de vie de la batterie?

Les principales différences entre les quatre iPhone 12 sont l’appareil photo, la taille de l’écran et la batterie. Une vidéo montre maintenant la durée d’exécution réelle des appareils. Qui doit revenir en premier à la prise ou à MagSafe?

Si vous souhaitez acheter un nouvel iPhone 12, vous pouvez choisir entre quatre modèles différents, dont l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max. Un critère d’achat important est l’autonomie de la batterie. Tom a suivi ce point sur la chaîne YouTube « The Tech Chap ». Il a essayé quel appareil était à bout de souffle en premier et quel iPhone vous pouviez utiliser pour jouer, regarder des vidéos et surfer sur Internet le plus d’heures. Vous pouvez retrouver son clip juste au dessus de cet article.

Voilà combien de batterie il y a dans les nouveaux iPhones

Le testeur a sélectionné les quatre iPhone 12 et le produit phare de l’année dernière comme participants. Bien que l’iPhone 12 Pro Max soit le plus grand appareil de cette gamme avec 6,7 pouces, l’iPhone 11 Pro Max (6,5 pouces) est en tête des modèles en termes de capacité de batterie:

iPhone 12 mini: 2 227 mAh

iPhone 12 (Pro): 2 815 mAh

iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh

iPhone 11 Pro Max: 3 969 mAh

Sur la base des spécifications pures, le modèle de l’année précédente est le favori de la course. Mais commençons par l’arrière: comme prévu, l’iPhone 12 mini tombe en panne en premier. Malgré la faible capacité de la batterie, le petit modèle s’en sort très bien. Après presque sept heures d’utilisation non-stop et un mélange d’enregistrement vidéo, de jeux, de TikTok et de YouTube, le smartphone a explosé. Après un peu plus de huit heures, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro se connectent, et la durée de vie de la batterie des deux appareils est pratiquement identique.

L’iPhone 12 Pro Max bat l’iPhone 11 Pro Max malgré sa batterie plus petite

Il y a eu une surprise avec les grands modèles. Parce que malgré la batterie nominalement plus petite que son prédécesseur, l’iPhone 12 Pro Max a pu obtenir 9 heures et 10 minutes d’utilisation. L’iPhone 11 Pro Max, en revanche, a géré 8 heures et 52 minutes. Le chipset Apple A14 beaucoup plus efficace, intégré à tous les modèles d’iPhone 12, porte ses fruits ici. La qualité de la caméra montre également que le drapeau coupé porte à juste titre son nom, comme le montrent ces images.