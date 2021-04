‘Ghostbusters: Afterlife’ présentera un mini Guimauve Man

Un nouveau clip de la bande attendue a été partagé, ‘Ghostbusters: la vie après la mort’, révélant le retour de l’un des personnages les plus populaires de la franchise, le pelucheux, Homme guimauve, cette fois sous forme miniature.

Le prochain épisode de la célèbre franchise de comédie paranormale se prépare depuis longtemps pour sa première, la traitant comme une suite directe des deux films originaux des années 80.

Voyant l’arrivée d’une nouvelle bande-annonce, «Ghostbusters: Afterlife» a révélé un nouvel aperçu qui montre ce qui nous attend avec le nouvel opus de la franchise. Dans le clip, Paul Rudd Il fait du shopping lorsqu’il découvre une série d’hommes de guimauve miniatures.

‘Ghostbusters: Afterlife’ suivra le personnage de Carrie Coon et ses deux fils, Finn Wolfhard et McKenna Grace, alors qu’ils arrivent chez leur grand-père et commencent à découvrir les liens de leur famille avec les «Ghostbusters».







Après une série d’événements, les enfants seront contraints de perpétuer l’héritage de leur grand-père et de l’équipe «Ghostbusters». « Afterlife » mettra en vedette le retour de tous les protagonistes de la saga originale, y compris Bill Murray.

« Ghostbusters: Afterlife » devait initialement arriver à l’été 2020, cependant, la pandémie de coronavirus a forcé sa première à être reportée à cette année, avec une nouvelle date de sortie pour le 11 novembre.