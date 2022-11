John Leguizamo dit que le personnage du menu est basé sur Steven Seagal

Parlant de son rôle dans le nouveau film Le menuacteur de cinéma Jean Leguizamo a nommé Steven Seagal comme l’inspiration derrière son personnage. Dans le film, Leguizamo joue George Diaz, un acteur arrogant et délabré qui espère décrocher un emploi dans une émission gastronomique pour ressusciter sa carrière. En donnant vie à ce personnage, Leguizamo pensait à Seagal, sentant que le En état de siège star avait beaucoup en commun avec George.





Promouvoir le film dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaire, Leguizamo dit qu’il a personnellement rencontré de nombreux acteurs similaires à George. Cependant, il nomme spécifiquement Segal comme l’acteur sur lequel le personnage était principalement basé. Cela est en partie dû à une mauvaise expérience que Leguizamo a eue plusieurs années auparavant en travaillant avec Seagal sur le film d’action de 1996. Décision de l’exécutif. Comme l’explique l’acteur :

« J’ai rencontré beaucoup de ces stars comme ça, peut-être avant qu’elles ne soient lavées. Je veux dire, à présent ils sont lavés. J’ai en quelque sorte basé le mien sur Steven Seagal. J’ai eu une mauvaise altercation avec lui. Nous avons fait un film ensemble. C’était Décision de l’exécutif. C’est une sorte d’horrible humain. »

Leguizamo n’est pas entré dans les détails de ce qui s’est exactement passé, bien qu’il ait partagé plus de détails sur le rodage lors d’une précédente interview avec AV Club. Selon Leguizamo, il était en répétition pour le film lorsque Seagal est entré et « était comme, ‘Je suis aux commandes. Ce que je dis est la loi.’ Cela a fait rire Leguizamo, à quel point il dit avoir été physiquement agressé par sa co-star.

« J’ai commencé à rire et il m’a frappé avec un coup de coude d’aïkido contre un mur de briques et m’a chassé tout l’air. Je suis tombé par terre et tout ce que j’ai pu dire, c’est : [gasping] ‘Pourquoi? Pourquoi?’ Je voulais vraiment dire qu’il court comme une chienne et qu’il n’a pas de poils, mais j’avais peur. [Laughs.] Donc, les jours où nous avons tourné la scène où il est mort, je me suis présenté si tôt. Je voulais le voir mourir. C’était comme un fantasme. »





Leguizamo a également récemment parlé avec 45secondes.fr du film et a abordé ses thèmes. Il a observé à quel point il est satisfaisant pour lui d’être impliqué dans l’histoire de riches avides qui obtiennent leur récompense, et dans cet esprit, il n’est pas difficile de voir pourquoi son esprit est passé de là à se souvenir de son expérience avec Seagal.

« J’adore le commentaire politique et social de ce film. J’ai l’impression qu’il puise dans quelque chose qui se passe, en particulier en Amérique, peut-être dans le monde aussi. La classe moyenne en voie de disparition et ces milliardaires qui pensent pouvoir contrôler nos démocraties, contrôler nos plateformes sociales, nous contrôlent et comment ils nous séparent, nous gardent à l’écart et entrent dans leurs petites bulles spéciales Je pense que c’est un excellent commentaire sur le privilège qui se produit en Amérique, et le droit et les gens qui créent un nous contre eux. J’adore qu’ils soient punis dans ce film. »

Mark Mylod dirige Le menu avec un scénario de Seth Reiss et Will Tracy. Avec Leguizamo, le film présente Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Hong Chau, Judith Light, Reed Birney et Janet McTeer.

Le menu joue maintenant dans les salles.