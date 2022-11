La Couronne ou le Manifeste ? Quelle a été la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (du 14 au 20 novembre 2022)

Netflix

FlixPatrol a présenté la liste des séries les plus regardées sur Netflix dans la semaine, mais The Crown et Manifest se positionnent de loin en tête. C’est quoi le #1 ?

©NetflixLa Couronne ou le Manifeste ? Quelle a été la série Netflix la plus regardée la semaine dernière (du 14 au 20 novembre 2022).

Les derniers mois de l’année se vivent avec plus de tranquillité au sein du service de streaming Netflix, puisque les annonces d’une hausse des abonnés et des revenus économiques ont dépassé toutes les attentes, après deux trimestres qui ont semé le doute. En dehors du problème de l’entreprise, le catalogue a continué à fonctionner et continue actuellement d’être la plate-forme la plus populaire au monde. La semaine est terminée et une série a obtenu le plus grand nombre d’audience.

Novembre est arrivé comme l’un des mois les plus attendus, en premier lieu en raison du nombre de titres intéressants qui ont été annoncés pour la dernière ligne droite de 2022. L’un d’eux était manifeste, le programme américain qui avait été annulé par NBC dans sa troisième saison, mais a été sauvé pour un quatrième et dernier épisode qui a encore sa deuxième partie. Cependant, ils ne pouvaient pas battre la fureur qui continue de générer La Couronne.

Selon un récent rapport de FlixPatrol, la production créée par Peter Morgan sur la vie de la reine Elizabeth II reste la série la plus regardée sur Netflix au niveau mondial. Les nouveaux épisodes sont disponibles depuis le 9 novembre et à partir de là, ils ont de nouveau attiré l’attention des abonnés. Après des avertissements de Buckingham Palace sur différentes questions, le programme a continué sur sa propre voie et cela aussi a suscité une grande curiosité.

Cet épisode commence par le 40e anniversaire de l’accession au trône d’Elizabeth II, qui est dans un moment de réflexion sur son règne au cours duquel elle a rencontré neuf premiers ministres, l’introduction massive de la télévision dans les foyers et le déclin de l’Empire britannique. . D’un autre côté, le prince Charles fait pression sur sa mère pour qu’il le laisse divorcer de Diana, mais cela crée une crise institutionnelle dans la monarchie. Le couple mène des vies de plus en plus indépendantes, selon les rumeurs et les commentaires qui arrivent avec force dans les médias. Pour cette raison, Diana décide de prendre les rênes du discours autour de sa personne et, en contournant le protocole familial, publie un livre qui réduit le soutien public à Carlos et expose les fissures qui existent entre les Windsor.

Imelda Staunton (Isabel II), Jonathan Pryce (Felipe), Lesley Manville (Margarita), Elizabeth Dabicki (Lady Di), Dominic West (Carlos) et Olivia Williams (Camilla) constituaient le casting principal du sixième volet et seront les ceux qui reviennent pour la saison 7 qui est déjà en tournage. Pendant, La Couronne continue d’apprécier d’être la chose la plus chaude sur Netflix en ce moment.

