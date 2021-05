Phantom Musical obtient une touche de style cygne noir de l’écrivain Bohemian Rhapsody

Une nouvelle version plus contemporaine du conte gothique classique Le fantôme de l’Opéra est maintenant en développement avec la permission du scénariste Anthony McCarten et de sa Muse Of Fire Productions. Le projet a été décrit comme un thriller psychologique « dans la veine de Black Swan and Misery » et sera basé sur le roman de 1910 Le Fantôme de l’Opéra par Gaston Leroux. Le film s’appelle simplement Fantôme.

D’autres détails ont révélé que cette interprétation de la célèbre histoire « se déroulera dans la scène musicale contemporaine de Londres. La représentation par Leroux d’une relation destructrice demeure, tout comme une sombre histoire d’amour, mais le film a l’intention de bouleverser le romantisme associé aux interprétations précédentes, et au lieu de cela, penchez-vous sur le suspense et l’horreur qui étaient une grande partie du livre. «

« L’idée de base qui m’a attiré était la chance de balayer les toiles d’araignée d’un conte vieux de 110 ans et de le ramener à ses racines dans le suspense et l’horreur, » Anthony McCarten décrit du film. « Ce sera une version contemporaine de l’histoire, incorporera des thèmes contemporains et une nouvelle bande-son musicale s’inspirant de certains des plus grands talents de l’enregistrement. »

Il a poursuivi, révélant que le film éliminera certains des éléments les plus emblématiques qui Le fantôme de l’Opéra est devenu connu pour. « Vous connaissez tout le monde sur la liste, ce sont des artistes qui ont remporté plusieurs Grammy Awards », a déclaré McCarten. «Nous visons à faire quelque chose d’assez révolutionnaire avec la musique et la partition, et quelque chose qui peut aussi être nouveau pour les artistes eux-mêmes. Nous réinventerons cette histoire pour une nouvelle génération sans pièges de la période romantique gothique. Notre fantôme est n’offrant à personne de cours de chant, et il n’y a pas de gondolier avec masque. «

Le roman source s’inspire en partie des événements historiques de l’Opéra de Paris au XIXe siècle et se déroule dans les années 1880, à Paris, à l’Opéra Garnier du Palais, qui serait hanté par une entité connue sous le nom de Fantôme de l’Opéra. , ou simplement l’Opera Ghost. Le conte classique a depuis été adapté avec succès dans diverses adaptations sur scène et sur grand écran, dont les plus remarquables sont le film de 1925 mettant en vedette Lon Chaney et la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber en 1986, dont elle-même a reçu une adaptation cinématographique directe en 2004 réalisée par Joel Schumacher et avec Gerard Butler dans le rôle du Fantôme.

McCarten est bien sûr conscient de la familiarité du public avec Le fantôme de l’Opéra et a hâte de ramener l’histoire à ses racines de film d’horreur, avec des plans pour rester plus près de l’atmosphère du roman. « C’est un peu comme prendre un vieux meuble et enlever les couches de peinture, pour le ramener au grain d’origine », a décrit l’écrivain à propos de son interprétation du matériau. « C’est de retour aux racines de suspense d’horreur beaucoup plus effrayantes qui étaient dans le livre. Avec cette version du conte, nous visons à apporter une lentille plus psychologique aux questions de ce qui peut, et ne peut pas, être réel; et à qui et ce que nous pouvons être. «

Le fantôme de l’Opéra est entre de très bonnes mains avec McCarten, qui a été nominé pour quatre Oscars, le plus récemment pour The Two Popes. Il a plusieurs autres versions majeures à son nom, y compris La théorie de tout, l’heure la plus sombre, et Rhapsodie bohémienne. Cela nous vient grâce à Deadline.