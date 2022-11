Après Black Panther 2 : combien de films compte l’univers cinématographique Marvel jusqu’à présent ?

merveille

Le MCU a ajouté un nouveau film avec la suite de Black Panther et ici nous vous dirons combien de bandes au total la saga a entre toutes ses phases.

© Studios MarvelAprès Black Panther 2 : combien de films compte l’univers cinématographique Marvel jusqu’à présent ?

Panthère noire : Wakanda pour toujours sortira dans les salles mondiales le 10 novembre, marquant la fin des sorties en salles pour le Univers cinématographique Marvel, ainsi que la clôture de la phase 4, la plus importante à ce jour, additionnant la série. Depuis 2008, la franchise s’est chargée de construire une saga inédite et aujourd’hui la liste est de plus en plus englobée, et elle se poursuivra de la même manière dans les Phases 5 et 6 déjà annoncées officiellement.

Une qualité que la saga a exploitée au cours de la dernière année a été la diffusion de séries télévisées via le service de streaming Disney+. C’est ainsi que les titres sont arrivés : WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Et si…?, Hawkeye, Moon Knight, Mme Marvel Oui Elle-Hulk. Il y aura bientôt d’autres versions, dans le cadre de la prochaine phase, et elles seront : Invasion secrète, Ironheart, Armor Wars et je suis Grootentre autres.

+Combien de films l’univers cinématographique Marvel compte-t-il ?

Cela semble loin dans le temps, mais c’est en 2007 que Marvel Studios a obtenu un financement pour un crédit renouvelable de 525 millions de dollars sur sept ans avec Merril Lynch et qu’ils ont commencé les premiers plans pour sortir des films individuels de leurs personnages principaux, puis les unir dans un grand croisement. De cette façon, le monde a rencontré les Avengers, les personnages qui continuent à ce jour d’atteindre le grand écran pour ajouter un total 30 films MCU.

La Phase 1 est composée de: Iron Man, L’Incroyable Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America : Le Premier Vengeur Oui Les Vengeurs. Pour sa part, la Phase 2 est complété par : Iron Man 3, Thor : Le Monde des Ténèbres, Captain America : Le Soldat de l’Hiver, Les Gardiens de la Galaxie, Avengers : L’ère d’Ultron Oui l’homme fourmi. Dans la Phase 3 on retrouve les plus complets en terme de bandes : Captain America : Civil War, Doctor Strange, Les Gardiens de la Galaxie 2, Spider-Man : Homecoming, Thor : Ragnarok, Black Panther, Avengers : Infinity War, Ant-Man et la Guêpe, Captain Marvel, Avengers : Endgame Oui Spider-Man : Loin de chez soi.

La Phase 4 qui vient de terminer en vedette : Black Widow, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Eternals, Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor : Love and Thunder Oui Panthère noire : Wakanda pour toujours. l’avenir de mcu C’est déjà marqué et dans la phase 5, nous aurons, jusqu’à présent : Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Les Gardiens de la Galaxie 3, Les Marvels, Captain America : Nouvel Ordre Mondial, Thunderbolts Oui Lame.

