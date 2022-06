Différent de Marvel : le film de Chris Evans et Scarlett Johansson sur Prime Video

VIDÉO PRINCIPALE

Rien à voir avec Captain America et Black Widow ! Le duo a partagé un film qui peut également être visionné sur HBO Max et StarzPlay.

© GettyScarlett Johansson et Chris Evans dans un film rien à voir avec Captain America et Black Widow.

La Univers cinématographique Marvel Il a une caractéristique importante : chaque artiste qui passe par la franchise est propulsé vers la célébrité et atteint une renommée mondiale. C’est le cas de Chris Evans Oui Scarlett Johanssonqui malgré avoir travaillé pendant des années dans l’industrie cinématographique, ce n’est que lorsqu’ils ont rejoint l’entreprise de Kevin Feige que leur popularité a augmenté comme jamais auparavant.

Cependant, ce n’est pas la seule fois que ce duo adoré des fans a travaillé à l’écran. Bien avant qu’il Captain America et Black Widow ont fait leur apparition de la main du vengeurs, Evans et Johansson avaient partagé un film idéal pour profiter de ce week-end sur les plateformes de streaming. Et vous pouvez le trouver dans plus d’un service d’abonnement : Prime Video, HBO Max ou StarzPlay depuis aujourd’hui.

Comment s’appelle? journal d’une nounou. Dès son titre, on peut voir qu’il n’a rien à voir avec Marvel Studios et qu’il montre les acteurs sur un ton complètement différent de celui proposé par la franchise de super-héros. De plus, il présente une version beaucoup plus jeune de chacun d’eux, puisque la première a eu lieu à 2007. Si vous vous considérez comme un amoureux du travail de Chris et Scarlett, vous devriez absolument regarder cette comédie.

Le film tire ses bases du roman homonyme, Les journaux de nounouqui a été écrit par Emma McLaughlin et Nicola Kraus, qui ont également servi de nounous dans la vraie vie. L’histoire suit Annie Braddock, une New-Yorkaise de 21 ans qui vient d’obtenir son diplôme universitaire et qui n’a toujours pas décidé de ce qu’elle va faire de sa vie. C’est à ce moment précis que, presque par hasard, il sauve un enfant d’être écrasé dans un parc.

La famille du petit garçon engage bientôt la jeune femme comme nounou. Et bien qu’au début elle pense que ce sera facile, en réalité Annie découvre que son travail prend énormément de temps et complique sa vie personnelle. Surtout maintenant qu’il est tombé amoureux de la voisine : Harvard Hottie. Avec Laura Linney, Nicholas Art, Paul Giamatti et Alicia Keys complétant le casting, Journal d’une nounou fait partie des films idéaux si vous souhaitez voir ces acteurs dans des personnages bien différents de ceux des MCU.

