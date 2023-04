Le président de Paramount Network exprime sa confiance dans l’implication continue de Kevin Costner avec Yellowstone

Kévin Costnerl’avenir avec Yellowstone a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, des rumeurs suggérant que l’acteur pourrait quitter la série à succès en raison de conflits d’horaire. De plus, des inquiétudes sont apparues concernant sa disponibilité pour le tournage de la seconde moitié de la saison 5. Il a été rapporté que Costner exigeait de travailler pendant une seule semaine, ce qui a provoqué un conflit d’horaire et mis en péril l’avenir de l’émission. Cependant, l’avocat de Costner a démystifié ces affirmations, les qualifiant de « ridicules ». L’avocat a déclaré que Costner reste pleinement engagé dans la série et est impatient de continuer à jouer son personnage emblématique du patriarche John Dutton.

Le président de Paramount Network, Keith Cox, a récemment répondu aux inquiétudes concernant l’avenir de Kevin Costner avec l’émission. S’exprimant lors d’un panel de Yellowstone (via THR), Cox a déclaré qu’ils étaient « très confiants » que Costner poursuivra l’émission.

« Ce que je peux dire, c’est que notre star, le visage de notre émission et le producteur exécutif, sont très confiants qu’il va continuer avec notre émission », a déclaré Cox.

Lorsque des rapports sont apparus plus tôt cette année, l’avenir de Costner sur Yellowstone était dans le doute, Paramount Network a publié une déclaration rassurant les fans qu’il restait un élément clé du succès de l’émission. La déclaration disait: « Nous n’avons aucune nouvelle à signaler. Kevin Costner est une grande partie de Yellowstone, et nous espérons que ce sera le cas pendant longtemps. Grâce à l’esprit brillant de Taylor Sheridan, nous travaillons toujours sur l’expansion de la franchise. de ce monde incroyable qu’il a construit. Matthew McConaughey est un talent phénoménal avec qui nous serions ravis de nous associer. Cette déclaration visait à apaiser les inquiétudes des fans quant à l’avenir de la série, qui est devenue l’un des drames les plus populaires et les plus acclamés à la télévision ces dernières années.





Kevin Costner revient sur History Channel avec une nouvelle série documentaire western

Primordial

Paramount + a connu un énorme succès avec la série néo-occidentale Yellowstone, qui a suscité un énorme succès et ouvert la voie à plusieurs émissions dérivées. Ces spin-offs se concentrent sur le Yellowstone Ranch et les terres environnantes, avec 1883 avec Tim McGraw, Faith Hill et Sam Elliott et 1923 mettant en vedette Helen Mirren et Harrison Ford dans les rôles principaux. Le succès de la franchise a conduit à l’annonce d’une deuxième saison pour 1923avec deux autres séries limitées potentielles en préparation.

Yellowstone la star Kevin Costner fait à nouveau la une des journaux, cette fois avec sa nouvelle série documentaire western, L’Ouest de Kevin Costner. La série historique de huit épisodes emmènera les téléspectateurs dans un voyage à travers les mythes et légendes de l’Ouest américain, explorant les histoires qui ont captivé le public pendant des générations. En tant qu’animateur et producteur exécutif de l’émission, Costner est sûr d’apporter son style et sa perspicacité à cette période charnière de l’histoire des États-Unis. L’annonce officielle de l’émission a eu lieu lors de la présentation initiale d’A&E Networks en 2023, marquant le retour de Costner sur The History Channel, où il a déjà joué dans la mini-série primée aux Emmy. Hatfield et McCoy.

Alors que Kevin Costner n’est pas étranger au genre occidental, ayant joué dans des films comme Dance avec les loups et Gamme ouverte, son implication dans L’Ouest de Kevin Costner est une aventure nouvelle et passionnante pour l’acteur. Le spectacle promet d’offrir une perspective unique sur l’histoire de l’Ouest américain, explorant les mythes et les clichés qui font désormais partie du tissu de la culture américaine.

Une date de sortie officielle pour L’Ouest de Kevin Costner n’a pas été annoncé.