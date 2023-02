John Cleese Adresses "Anti-réveil" Revendications de renaissance des tours Fawlty

Jean Cleese n’a jamais caché sa position sur le monde «réveillé», mais il s’est rallié à l’hypothèse selon laquelle la renaissance de Fawlty Tours sera « anti-réveil ». La série originale de Fawlty Tours est devenu digne d’intérêt ces dernières années pour les avertissements attachés à ses versions en streaming, qui mettent en garde contre un langage raciste et des termes offensants. Alors que la sitcom des années 70 est toujours considérée comme l’une des plus grandes sitcoms britanniques de tous les temps, principalement grâce à la performance maniaque de Cleese en tant qu’hôtelier Basil Fawlty, elle est considérée par certains comme étant « de son temps » en termes d’attitude.

L’annonce de nouveaux épisodes de Fawlty Tours réalisé près de 50 ans après la première diffusion de la série originale a suscité une réaction mitigée. S’exprimant sur GB News, Cleese a adressé un titre en Le gardien qui a déclaré que ses opinions de droite « transformeront le renouveau en un cauchemar anti-réveil ». Cleese a dit:

«Ils savent évidemment mieux que moi ce qu’il y aura dedans. Peut-être qu’ils devraient écrire un épisode pour moi qu’ils trouveraient acceptable. Ce n’est peut-être pas très drôle, mais je suis sûr que cela plairait vraiment à certains de leurs lecteurs. L’idée qu’il ne s’agirait que de wokery ne m’était pas particulièrement venue à l’esprit.





Fawlty Towers peut-il tenir debout dans un monde de comédie moderne?

En parlant de la Fawlty Tours renaissance, Cleese en a révélé un peu plus sur le décor de la nouvelle série. Il a noté:

« Si vous le mettez dans les Caraïbes, cela devient très multiracial. Les gens de l’hôtellerie viennent de partout, vous pouvez donc réunir beaucoup de personnes différentes. La caractéristique de Fawlty Tours était l’atmosphère d’autocuiseur créée dans l’hôtel.

Alors que le nouvel emplacement, qui laisse derrière lui l’hôtel Torquay du sud de l’Angleterre, suggère certainement une gamme d’acteurs divers entrant dans l’histoire, la version originale de Basil Fawlty aurait un peu de mal à s’y retrouver sans voir une vague de plaintes. sur l’utilisation d’un langage désobligeant et insensible à la race. Cleese a également noté qu’il ne voulait pas travailler avec la BBC sur la nouvelle série car il « n’obtiendrait pas la liberté » qu’il obtient clairement de Castle Rock Entertainment de Rob Reiner.

Ces dernières années, de nombreux comédiens et émissions d’humour ont été critiqués pour avoir fait des blagues offensantes et inappropriées, provoquant l’indignation de ceux qui croient que la comédie devrait repousser les limites et rester une forme de liberté d’expression et également de ceux qui ne supportent pas les blagues. fait aux dépens des gens. Dans un paysage comique aussi instable, où exactement Fawlty Tours atterrira intrigue de nombreux fans de la série originale et ceux qui attendent une chance de la démolir.

Il n’y a pas eu de mot sur exactement quand Fawlty Tours‘ de nouveaux épisodes arriveront ou où ils seront diffusés, mais ce sera probablement en 2024.