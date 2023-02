Michelle Yeoh défend la nomination aux Oscars d’Andrea Riseborough

La controverse sur Andrea Riseborough être nominé pour un Oscar était beaucoup de bruit pour rien, selon son collègue nominé pour la meilleure actrice Michelle Yeo. Lorsque les nominés aux Oscars ont été annoncés, Riseborough était parmi eux pour sa performance acclamée dans le drame À Leslie. Alors que les critiques et les stars d’Hollywood avaient fait l’éloge de sa performance, la nomination a été considérée comme une surprise par beaucoup, et il a été rapporté peu de temps après que le signe de tête est venu après une campagne populaire de l’équipe de Riseborough pour attirer l’attention des électeurs de l’Académie.





Cela s’est accompagné de quelques critiques, car certains disent que cela a abouti à des actrices noires méritantes comme Danielle Deadwyler (Jusqu’à) et Viola Davis (La femme roi) se faire snober. L’Académie continuerait en annonçant que l’équipe de Riseborough avait peut-être enfreint les règles avec la campagne de base. On a dit que l’actrice aurait peut-être annulé sa nomination si tel était le cas. En fin de compte, l’Académie s’en est tenue à la nomination, bien que l’organisation ait noté qu’elle envisagerait d’apporter des modifications aux directives à mesure que nous entrons dans la « nouvelle ère des médias sociaux et de la communication numérique ».

Yeoh, qui est en lice pour le même prix pour son rôle dans Tout partout tout à la fois, réfute l’idée que Riseborough avait en quelque sorte trompé le système pour obtenir sa nomination. Parlant de la situation sur la BBC Aujourd’hui (via Date limite), Yeoh souligne que s’il était si facile de truquer les nominations de cette façon, cela se serait déjà produit bien avant la nomination de Riseborough.

« L’Académie s’est toujours enorgueillie d’avoir des règlements et de respecter les règles et si [cheating them] était si facile qu’il aurait fait avant. Nous évoluons constamment sur la façon de protéger notre intégrité et je suis convaincu que nous continuerons à le faire.





Michelle Yeoh a passé 40 ans à travailler pour sa propre nomination

A24

Yeoh est heureuse de voir Riseborough nominée, reconnaissant à quel point il est difficile d’obtenir une nomination aux Oscars et sachant à quel point elle a dû travailler dur pour arriver à cet endroit. Mais cela ne veut pas dire que d’autres comme Deadwyler et Davis ne le méritent pas, car dans un monde parfait, les deux recevraient également des Oscars. Elle dit cela en tant que personne qui a passé quatre décennies avant d’obtenir sa propre nomination, devenant la première femme américaine d’origine asiatique de l’histoire à être en lice pour la meilleure actrice aux Oscars.

« J’aime [Danielle Deadwyler and Viola Davis] à l’extrême et j’aimerais que nous obtenions tous des Oscars, mais c’est difficile. Il m’a fallu 40 ans pour même obtenir une nomination. Chaque acteur et actrice met tout son cœur et son âme dans ces films et vous ne commencez pas nécessairement à penser que vous allez être nominé. Les histoires que nous voulons raconter sont plus importantes.

La 95e cérémonie des Oscars aura lieu le 12 mars 2023. Également en lice pour la meilleure actrice aux côtés de Riseborough et Yeoh, Cate Blanchett pour Le goudronAna de Armas pour Blondet Michelle Williams pour Les Fabelman.