La nouvelle politique de la science, de la technologie et de l’innovation 2020 encourage la décentralisation, un «  écosystème STI renouvelé  »

La politique espère saisir les aspirations de la nation avec une approche décentralisée, ascendante et inclusive de la science, de la technologie et de l’innovation.

Une réunion du comité suprême de la nouvelle politique de la science, de la technologie et de l’innovation (STIP) 2020 a débattu de diverses suggestions pour la politique à venir, a déclaré samedi un communiqué.

Le projet de politique STIP-2020 a été présenté lors de la réunion du 26 novembre, a-t-il déclaré.

Secrétaires de toutes les sciences et de plusieurs ministères d’exécution – Secrétaire du ministère des Sciences de la Terre, M Rajeevan; Secrétaire du Département de l’énergie atomique (DAE) KN Vyas; Shekhar Mande, directeur général de la recherche scientifique et industrielle (CSIR); Renu Swarup, secrétaire du Département de biotechnologie (DBT); Le secrétaire du Département de l’espace, K Sivan; Le secrétaire du Conseil de recherche scientifique et technique (SERB), Sandeep Verma; La secrétaire du ministère de l’AYUSH, Vaidya Rajesh, et la secrétaire scientifique du bureau de la conseillère scientifique principale Arabinda Mitra ont participé et ont partagé leurs idées et leurs attentes concernant la STIP 2020.

Les responsables de plusieurs institutions scientifiques et technologiques au niveau national comme les IIT, l’Institut indien des sciences et des organisations scientifiques ont également pris part au processus de délibération, indique le communiqué.

La réunion, qui s’est tenue le 26 novembre en mode virtuel, était présidée par K VijayRaghavan, conseiller scientifique principal, et coprésidée par VK Saraswat, membre scientifique, NITI Aayog et Ashutosh Sharma, secrétaire, Département des sciences et technologies.

STIP 2020, la cinquième politique nationale indienne pour la science, la technologie et l’innovation, vise à capturer les aspirations de la nation tout entière grâce à une approche décentralisée, ascendante et inclusive, indique le communiqué.

De la science ouverte aux priorités de financement, du capital humain critique à l’équité et à l’inclusion, des technologies stratégiques aux systèmes de connaissances traditionnels, de la diplomatie scientifique à la communication scientifique, cette politique promet un écosystème STI renouvelé pour un Atmanirbhar Bharat, a-t-il ajouté.

